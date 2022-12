Video: Pareja de Reino Unido asegura haber filmado una “figura demoniaca” en un bosque

Una pareja británica afirmó que se les unió una “figura demoníaca” mientras paseaban con sus perros, y aseguran que tienen un video que prueba sus declaraciones.

Hannah y Dave Rowett, ambos de 52 años de edad, recientemente estaban dando su caminata diaria en Clumber Park, Nottinghamshire, alrededor de las 6:30 am cuando Hannah “sintió que no estaban solas”, como le dijo a Kennedy News and Media.

La leyenda local dice que en el parque aparece un espíritu femenino apodado “La Dama Gris” a quien, según los informes, se la ha visto con una capa larga y de ese color.

Pero mientras Dave sacaba a sus labradores del auto, Hannah tomó su teléfono y usó una linterna para seguir a una figura fantasmal blanca que parecía pasar frente a ellos. Luego se volvió hacia Dave y le dijo que había visto un fantasma.

Aquí la publicación de los Rowett, donde aparece el supuesto demonio en video:

“Siempre he sido muy escéptico, pero literalmente se me erizaron todos los cabellos, desde los pies hasta la cabeza”, dijo. “Le pedí que me mostrara de nuevo. Me encantó.”

La foto de Hannah se tomó como una “foto en vivo”, que captura fotogramas sucesivos que se pueden convertir en un video, misma que su hija publicó en Facebook.

“¡Parece que no estábamos solos en nuestra caminata matutina en Clmber hoy!” Hannah subtituló el contenido que acumuló más de 500 reacciones, 1800 comentarios y 2800 compartidos.

Un espectador sugirió que se parecía a “el fantasma de un perro o un zorro”, mientras que un creyente comentó: “Me daría escalofríos al ver eso. ¡¡¡Qué suerte tienes tú también de haber visto eso!!!” Muchos usuarios intentaron explicar la vista insistiendo en que la “cifra” provino de un cigarrillo o vaporizador, pero la pareja insiste en que no fuman.

“Es bastante demoníaco en la forma en que se arrastra y tiene extremidades largas. Nunca cambia de forma y si fuera humo cambiaría”, dijo Hannah.

También afirmó que no se sintió asustada en presencia del fantasma, alegando que eso se debe a que dijo que creció en una casa donde “regularmente” veía a un anciano que supuestamente la acechaba.

“No estaba asustado”, escribió Dave. “Me alegré de ver algo porque siempre he dicho que lo necesitaría antes de creer cosas así. Esto me hace creer que hay algo”.

Si bien es posible que la pareja nunca sepa lo que vieron, Hannah se siente consolada por otros detectives en línea.

“He recibido tantos mensajes al respecto. Justifica nuestros sentimientos al respecto”, dijo. “No hay muchos como este por ahí y no tenemos una explicación lógica”.

