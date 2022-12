Chiquibaby dice extrañar a Lety, More y a Marle, maquillistas de “Hoy Día”

El público extraña a Chiquibaby en Hoy Día. Su salida del programa matutino de Telemundo sigue siendo un golpe para los fans del matinal que la siguen diariamente en sus redes sociales. La mexicana se ha mantenido firme en su forma de afrontar la salida: agradecida por la oportunidad y porque el público le haya dado la oportunidad de conocerla más y mejor.

Recientemente, Stephanie Himonides -nombre real de la conductora de TV- “rompió el silencio” para explicar qué es lo que ella, a la fecha, extraña de sus mañanas en el programa y aunque obviamente aclaró que no echa de menos tener que madrugar para entrar al set, sí lamenta haber perdido la cotidianidad de su convivencia con Adamari López, quien es además de amiga, comadre como madrina de la pequeña Capri Blu.

Aquí la declaración de Himonides: “Lo que sí extraño ‘full’, o sea, aparte del equipo de trabajo con el que trabajé por mucho años, mi comadre (Adamari López), o sea, sí los extraño, esa energía… pero el que me hagan el pelo y me maquillen todos los días -risas-. Así que en mis reels no me ven igual porque pues yo no me arreglo igual, así que un beso a todas (las maquillistas) que ya saben que las quiero: a la Lety, la More, a la Marle, las adoro y las extraño muchísimo“.

Cómo pasará Chiquibaby esta navidad

Esta navidad sin duda será diferente para Chiquibaby, pero esta bella mujer, esposa, madre y empresaria la vivirá a lo grande y con el corazón hinchado de felicidad porque se va de viaje a una de las ciudades más románticas y famosas del mundo.

En esta entrevista con Mezcalent, así dio la noticia de su viaje Chiquibaby: “Me voy a París. Decidimos volarnos la barda y nos vamos a ir a París con toda la familia. Va a ser interesante, acuérdate que Capri Blue nació en Miami, entonces está acostumbrada al clima cálido, no le encanta mucho el ‘friíto’, se parece a mamá, pero bueno, creo que la vamos a pasar muy bien”.

