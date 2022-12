Chiquibaby le pregunta a Francisca qué cuándo van a presentar a sus hijos Gennaro y Capri Blu

La reacción de Gennaro cuando vio a Francisca, su madre, con su nuevo y radical corte de cabello, que significó para ella reconciliarse con la niña que algún día fue, causó miles de comentarios en las redes sociales.

El pequeño Gennaro, de un año, reaccionó con una sonrisa y rápidamente le señaló a su mamá que su cabello lucía diferente.

Entre esos miles de comentarios que recibió Francisca tras mostrar ese momento junto a su pequeño hijo destaca el de Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby. La presentadora de televisión que formó parte hasta hace poco de ‘Hoy Día’ le dijo a la dominicana: “¿Cuando le presentamos a @capriblu2021?”. Capri Blu, la hija de Himonidis, también tiene un año.

En este video en el que Chiquibaby dejó ese comentario también se ve la reacción de Francesco Zampogna, el esposo de Francisca, al verla con su nuevo corte de cabello. Él casi estalla en llanto de la emoción. La dominicana decidió reconciliarse con su niña interior y en vivo desde ‘Despierta América’ se cortó el pelo para dejar atrás todos los tratamientos a lo que lo sometió y darle pasó a su cabello natural.

“Me siento increíble!!! Me siento como que finalmente tome la palabra, me siento liberada. Con permiso de ser!! Mil gracias a todos los que hicieron ese momento tan sanador para mí, como suyo. Gracias a los que entendieron el mensaje de la importancia de abrazar nuestra identidad. Gracias por todas las palabras tan hermosas con las que me han abrazado en las últimas horas”, dijo la dominicana en su primera aparición en sus redes sociales con su corte de cabello.

En ese texto Francisca recomendó a las personas que hagan lo que quieran con sus cabellos, lo que sea que les haga feliz sin tener que complacer a la sociedad o para encajar en estereotipos.

“Dios hace todo perfecto!!! Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión! Nuestra esencia es nuestro súper poder”, concluyó.

