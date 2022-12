William Levy estalla en las redes sociales y afirma que lo hacen “lucir como el malo”

El actor William Levy en las últimas horas se ha viralizado en las distintas plataformas, debido a una historia que colgó en su cuenta de la red social de la camarita, pues envió un contundente mensaje sin explicar el motivo de cada palabra, lo que a muchos terminó dejando perplejos.

“He aguantado mil cosas y malos pensamientos porque otras personas sin nombrar se han dedicado a hacerlo a hacerme lucir como el malo”, comienza diciendo en el texto.

El cubano continuó hablando que infinidades de personas se han tomado el tiempo para conversar sobre aquello de lo que no manejan información, aunque aparentemente en esta ocasión él habría manifestado un poco de molestia por todo lo que ha sucedido en los últimos meses.

A su vez, Levy explicó que han creado una versión de él que jamás ha existido. Por ello, se vio en la obligación de darse su puesto como la persona que él realmente considera que es, debido a que estaría cansado de todas las cosas falsas que se han dicho en su contra.

“Hay un punto donde todos se creen que porque uno aguanta uno nunca va a hablar. Por favor todos ustedes que han opinado sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia, se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo. Uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el que me han hecho ver”, agregó.

El galán de telenovelas dejó con curiosidad no solamente a sus seguidores de la red social Instagram, pues también a la prensa, debido a que se desconoce el objetivo que desea cumplir con las palabras expresadas. Sin embargo, algunos consideran que podría estar relacionado con la separación de Elizabeth Gutiérrez.

“Mi prioridad siempre ha sido mi familia, proteger a mis hijos, protegernos a nosotros porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, pregunten o manden mala vibra”, dijo la expareja del cubano en ‘Siéntese quién pueda’.

