Alicia Silverstone posa desnuda para campaña de PETA

“Prefiero ir desnuda que usar animales”, proclama Alicia Silverstone para la nueva campaña de PETA, cuyo objetivo es promover a los consumidores a buscar versiones veganas más sostenibles.

En el anuncio, la actriz de “Clueless” se para frente a un campo de cactus y usa nada más que un par de botas de cuero vegano. La promoción dice: “NO SEA UN IMBÉCIL… ¡Compre cuero de cactus, champiñón o manzana en su lugar!”.

Ya en un video detrás de escena de su dedicación a difundir el mensaje de PETA, Silverstone explica cuánto le importan los derechos de los animales, pues “nunca, nunca, me desnudo en la televisión, en el cine, nada, pero lo he hecho para PETA porque eso es lo que me importa”.

“Si tengo que desnudarme para que te preocupes por los animales, entonces eso es lo que busco” Alicia Silverstone

Alicia también habló sobre cómo se inspiró para participar en la campaña después de enterarse de que hacer cuero a partir de pieles y cueros de animales no es tan sostenible como algunas personas pueden creer y concluyó diciendo que espera que la gente considere cómo el uso de alternativas sería excelente no solo para los animales sino también para el planeta.

“Realmente me gusta la combinación de ser consciente de que no hay pieles de animales, pero también de ser consciente de la Tierra, porque todos tenemos que vivir en ella, los animales y nosotros, y sin ella, estamos jodidos”, dijo.

“La cantidad de recursos, agua, alimentos, petróleo para el transporte, la cantidad de energía que se utiliza para hacer cuero es extraordinaria. Simplemente no es sostenible. La Tierra no puede manejarlo“, señaló.

Silverstone, vegana y activista por los derechos de los animales desde hace mucho tiempo, ya ha posado totalmente desnuda para la organización.

En 2016 apareció en la cartelera de PETA sosteniendo una máscara de oveja, cubierta con una sola piel: la suya. El eslogan mencionaba: “Viste tu propia piel. Que los animales se queden con las suyas”. View this post on Instagram A post shared by PETA (@peta)

