Johnny Depp donará el dinero que le pague Amber Heard

Después de una disputa legal tumultuosa en la que cada uno acusó al otro de violencia doméstica, Johnny Depp y Amber Heard llegaron a un acuerdo y las apelaciones a su demanda por difamación quedaron resueltas.

En una publicación en Instagram, Heard dijo que retiraría la apelación contra el pago de $10 millones que un jurado le había ordenado hacer porque “simplemente no puede pasar” por otro juicio, aunque aún mantiene sus alegaciones.

“Tomo esta decisión habiendo perdido la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio sin protección sirvió como entretenimiento y forraje para las redes sociales”, escribió Amber en su comunicado.

En su mensaje, Heard también dejó claro que siempre ha defendido su verdad y que al hacerlo su vida tal y como la conocía “ha sido destruida”.

“Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y de hacerlo en términos que puedo aceptar. No he hecho ninguna concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz en el futuro”, sostuvo la protagonista de filmes como “Justice League” o “Aquaman”.

Amber Heard acordó pagarle a su exmarido Johnny Depp $1 millón para resolver su demanda, lo que parece poner fin a la batalla legal de alto perfil de la expareja.

Johnny Depp donará el $1 millón del acuerdo

Por otra parte, Johnny Depp ya tiene planes para parte del dinero del acuerdo que recibirá de su ex: se ha comprometido a donarlo a organizaciones benéficas.

“El pago de $1 millón, que el Sr. Depp está prometiendo y (de hecho) donará a organizaciones benéficas, refuerza el reconocimiento de la Sra. Heard de la conclusión de la búsqueda rigurosa de la justicia por parte del sistema legal”, anunciaron los abogados de Johnny, Benjamin Chew y Camille Vazquez, en un comunicado el lunes.

Entre las instituciones se encuentra un hospital infantil en Los Ángeles.

“Nos complace cerrar formalmente la puerta a este capítulo doloroso para el señor Depp, quien dejó en claro a lo largo de este proceso que su prioridad era sacar a la luz la verdad“, señalaron los defensores del actor de “Pirates of the Caribbean”.

