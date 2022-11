Johnny Depp y su abogada Joelle Rich terminan su relación

¡Parece que la relación de Johnny Depp con su abogada, Joelle Rich, se ha esfumado!

La última y sorprendente noticia que rodeó el caso por difamación de Depp fue que el actor de ‘Pirates of the Caribbean’ se había dado una nueva oportunidad en el amor con una de sus abogadas. Así trascendió en septiembre pasado y se trataba de Joelle Rich, quien lo representó en su juicio en el Reino Unido contra el diario The Sun.

La revista People y Fox News después citaron fuentes cercanas al actor que confirmaron la relación, aunque matizando que no es “seria”.

Ahora, casi dos meses después de haber iniciado su romance, se ha informado que la pareja decidió tomar caminos por separado. No hubo exclusividad, ya que el actor actualmente no quería iniciar ninguna relación.

“En primer lugar, acaba de salir de una batalla legal masiva, entonces, ¿quién querría comprometerse después de eso? Ha sido un período extremadamente traumático para él”, dijo un portavoz al Daily Mail.

“En segundo lugar, él es Johnny Depp y no creo que una relación comprometida estándar sea lo suyo“, añadió.

Rich había mostrado su apoyo a Depp durante su juicio en Virginia. Sin embargo, no formó parte del equipo de defensa contra Amber Heard, juicio en el que el jurado dictaminó que la actriz de ‘Aquaman’ era responsable de difamar a Depp.

A él se le otorgaron $10,4 millones en daños y ella recibió $2 millones en daños compensatorios.

