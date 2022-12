Sin Raúl de Molina, en El Gordo y la Flaca suenan las alarmas

Roberto Hernández es el conductor que ha reemplazado a Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca. La ausencia de éste, luego de sus largas vacaciones en África está generando una gran cantidad de especulaciones sobre la posible salida de éste. De momento, Lili Estefan es la única a la cabeza del show, “de la vieja guardia”.

Creemos que no hay nada de qué preocuparse e incluso es posible que la siguiente en no aparecer sea Lili, una vez Raúl vuelva al show.

Gracias a la cuenta de Instagram de Raúl de Molina entendemos que éste se encuentra en Madrid, España. País que desde hace mucho tiempo parece haberse convertido en el predilecto del esposo de Mily y padre de Mia. No nos extrañaría que con los años De Molina se retire y decida vivir en este país europeo.

Pero éste no es el caso. Creemos que Raúl está viviendo sus vacaciones navideñas en España, y probablemente Lili se ausente por unos días para fin de año. Claro está que nuestras suposiciones concluirán una vez pase lo contrario a nuestras conjeturas, pero lo que sí tenemos claro es que no hay de qué preocuparse, ya que Raúl y Lili siguen siendo los conductores oficiales de El Gordo y la Flaca.

Además, para que el público no sienta la ausencia de Raúl de Molina en el set, en el programa se comparten algunos enlaces en vivo con el conductor, quien desde Madrid reporta contenido de actualidad. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

