Aseguran que la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona ya está en venta

La propiedad en Barcelona, España, que compartieron durante años Shakira y Gerard Piqué ha entrado al mercado de bienes raíces con un costo aún desconocido.

Esta información fue difundida por el programa ‘Mamarazzis’, el cual es presentado por Laura Fa y Lorena Vázquez.

Ambas aseguran que ya hay una empresa inmobiliaria encargada de la venta; sin embargo no se publicarán las fotos del interior en ningún lado para que no sean tomadas por medios de comunicación.

La decisión de no compartir fotos de la propiedad también trae consigo un sistema bastante exclusiva, pues el lugar solo podrá ser visitado por personas que son potencialmente compradores y tendrán cuidado con que no sean curiosos que quieran entrar a lo que fue el nidito de amor de la cantante colombiana y el exfutbolista español.

Se debe recordar que esta propiedad fue construida desde cero por la pareja en una exclusiva zona de Barcelona.

No se sabe con exactitud cuál es la extensión exacta de la casa principal pero sí se sabe que está distribuida en cinco plantas con vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado, cava de vinos, bar, gimnasio, sala de cine, sala de juegos y otras comodidades. También hay un garaje subterráneo.

Las presentadoras de ‘Mamarazzis’ dijeron: “Ya tenemos controlada la inmobiliaria que va a poner a la venta las propiedades. La única sociedad que tienen juntos, Shakira y Piqué, son las tres casas, la de Shakira, la de los padres de Shakira y la de los padres de Gerard Piqué. Pensábamos que la casa de los papás de Gerard Piqué quedaba fuera de esta repartición, pero no, queda dentro. La pondrán a la venta en breve. No tienen intención de colgar fotos. No tienen intención de mostrar a visitas, a no ser que se demuestre que se tiene pasta (dinero) y que hay solvencia como para comprarla, no te la van a enseñar”.

Por los momentos no se sabe qué es lo que hará Shakira, si finalmente se mudará a Miami, Florida, o si se mantendrá en España. Se debe resaltar que también se ha llegado a decir que sus hijos, Milan y Sasha, no están tan a gusto con la idea de mudarse del país.

