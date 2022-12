Clima en Estados Unidos: Consejos para mantenerte a salvo durante el ciclón bomba que azotará en Navidad

Los pronósticos del clima han augurado que para este 2022, gran parte de Estados Unidos vivirá una gélida navidad, ya que en las próximas horas se espera que la tormenta invernal se transforme en algo llamado ciclón bomba.

Todo apunta a que ente jueves y viernes, las temperaturas se vuelvan extremadamente frías, llegando a sensaciones térmicas bajo cero, particularmente en la Costa del Golfo y noroeste del país, habrá fuertes nevadas y vientos helados que en caso de no protegerse adecuadamente, podrían poner en riesgo la vida.

¿Qué es un ciclón bomba?

Es una tormenta que se intensifica rápidamente y se forma cuando el aire cercano a la superficie de la Tierra asciende a gran velocidad en la atmósfera, provocando una caída repentina de la presión barométrica (al menos 24 milibares en 24 horas).

Conforme el aire va ascendiendo, el viento entra en espiral en la base de la tormenta. Mientras sube a la parte superior a un ritmo más rápido de lo que puede ser reemplazado en la parte inferior, la presión barométrica continúa bajando. Al igual que sucede con los huracanes, una presión atmosférica más baja produce una tempestad más intensa.

“No todos los ciclones bomba son huracanes pero a veces, pueden adoptar características que los hacen parecerse mucho a los huracanes, con vientos muy fuertes, precipitaciones intensas y rasgos bien definidos en forma de ojo en el centro”, explica Daniel Swain, climatólogo de la Universidad de California en Los Ángeles.

El fenómeno meteorológico recibe dicho nombre ya que los expertos señalan que la repentina caída de la presión barométrica puede ser comparado con el estallido de una bomba, aunque realmente el término se refiere específicamente a la velocidad con la que se forma la tormenta y no . También se usan otros términos como “ciclogénesis explosiva” y “bombogénesis”.

Aunque tienen consecuencias similares, una bomba ciclónica se diferencia de un huracán principalmente porque estos últimos se forman en áreas tropicales y son alimentados por aguas cálidas, por eso son más comunes en el verano o temprano en el otoño, cuando el agua del mar es más caliente.

En cambio, un ciclón bomba no necesita agua tibia en el océano para formarse. Aunque a veces surgen allí, también pueden aparecer en tierra, como sucedió con el ciclón que golpeó las llanuras del norte en marzo de 2019.

A diferencia de los huracanes, los ciclones bomba surgen en latitudes medias, donde las fuentes de aire tibio y frío chocan y se forman entre finales del otoño y principios de la primavera, cuando el aire tropical choca con el gélido aire ártico.

¿Qué tan peligroso es un ciclón bomba?

Según indica Swain, depende del comportamiento que tenga, ya que en ocasiones puede ser una tormenta invernal común y en otras sí pueden causar intensas inundaciones, tormentas de nieve y vientos con velocidades similares a las de un huracán categoría 1.

¿Qué puedo hacer para mantenerme a salvo durante un ciclón bomba?

1) No salir de casa durante la tormenta si no es necesario.

2) Almacenar comida enlatada, agua, medicinas y otros productos de primeros auxilios, así como linternas y baterías en casa.

3) Que tu auto tenga el tanque lleno de gasolina.

4) Tener suficiente sal y palas de nieve para despejar las entradas y aceras de las viviendas.

5) No te excedas en el uso de la calefacción. Mantente caliente en casa con ayuda de ropa abrigadora, mantas e infusiones.

6) Mantente alerta a las noticias, ya sea por medios tradicionales o vía Twitter o redes sociales, en donde las distintas agencias del país suelen emitir comunicados sobre cambios y medidas.

7) Para evitar el desgaste y la posibilidad de quedarse sin agua por el congelamiento, lo recomendable es comprar tubos de polietileno para envolverlas.

8) No excederte con el uso de químicos para la nieve, ya que estos podrían afectar a las mascotas, el agua y las plantas, e incluso a las personas pueden provocarles una intoxicación.

