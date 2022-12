Drew Barrymore dice que no compra regalos de Navidad para sus hijas: “Prefiero invertir en eso que en una casa de muñecas”

Drew Barrymore no le da regalos de Navidad a sus hijas. La actriz de ’50 First Dates’ tiene a Olive, de 10 años y a Frankie de 8 años, de su relación con su exesposo Will Kopelman, explicó que prefiere llevar a sus hijos a un viaje memorable para la temporada de fiestas en lugar de comprarles regalos.

“Siempre las llevo de viaje cada Navidad. No les doy regalos, que creo que a su edad no les encantan, pero les digo: -Creo que lo recordaremos-, el lugar y las fotos y la experiencia y eso es lo que quiero darles”, comentó la actriz a ET Canada.

La estrella de 47 años enfatizó que le compra regalos a sus hijas en otros momentos del año.

“Reciben muchas cosas durante todo el año, así que no soy como una mamá extraña, estricta y fría que dice: -¡No recibes ningún regalo!- Siento que un mejor regalo sería un recuerdo de vida. Prefiero invertir en eso que en una casa de muñecas o algo así. Todo se equilibra y está bien”.

La actriz de ‘Charlie’s Angels’, explicó que trata de no quedarse estancada cuando se trata de celebrar la Navidad, ya que es consciente de lo rápido que puede cambiar la vida.

“(Trato) de recordar que una festividad probablemente no será la misma que dentro de 10 años, que tu vida puede cambiar drásticamente y que nuevas personas y nuevas tradiciones pueden entrar en ella” Drew Barrymore

“Me gusta ver las fiestas a través de una lente cómica y realista de que vamos a tener muchas historias navideñas diferentes. -¿Cuál quieres seguir y construir como una tradición?- En lugar de, -Esta es mi tradición y estoy atrapado en eso-“, concluyó.

