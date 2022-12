Mujer va a la tienda a comprar un pavo y termina ganando $4 millones de dólares en la lotería

Una mujer del estado de Michigan perdió contra su esposo mientras los dos decidían quién debería de ir a comprar un pavo a la tienda para el Día de Acción de Gracias. Eso hizo que ella finalmente se llevara un premio mayor de $4 millones de dólares al comprar un boleto de lotería instantáneo.

La mujer, de 49 años, del condado de Oakland, les dijo a los funcionarios de la Lotería de Michigan que originalmente no tenía la intención de visitar la tienda Kroge, ubicada en la calle en North Coolidge Highway, en la ciudad de Troy, el día antes del Día de Acción de Gracias, según se informó en UPI.

“Era el día antes del Día de Acción de Gracias, y mi esposo me preguntó si podía ir a la tienda y comprar un pavo porque no tenía tiempo. Después de ir y venir sobre quién iría a la tienda ya que ambos estábamos ocupados, acepté. Compré el pavo y luego me detuve y compré un boleto VIP Millions al salir“, dijo la suertuda ganadora.

La mujer se llevó el boleto a casa antes de raspar los números.

“Cuando llegué a casa y raspé el boleto, vi que había acertado uno de mis números, pero no raspé el monto ganador. Inicié sesión en la aplicación de Lotería y escaneé el boleto en el escáner de la aplicación”, dijo la mujer.

Cuando llegó el confeti en la pantalla que mostraba que había ganado $4 millones, comencé a temblar y sentí que no podía respirar. Mi familia pensó que estaba teniendo un ataque al corazón”, añadió la ganadora.

El ganador dijo que tener que ir a la tienda resultó ser una suerte inesperada.

“Estoy tan contenta de haber terminado yendo a la tienda, porque si mi esposo hubiera ido, no estaríamos aquí reclamando un premio de $4 millones“, dijo.

