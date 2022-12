Dua Lipa cree que a las mujeres se les ha impedido explorar su lado sexual: “Hemos sido oprimidas”

Dua Lipa cree que a las mujeres se les ha impedido explorar sus lados sexuales y femeninos.

La cantante de 27 años, también le dijo a The Sun que quiere que las mujeres tengan confianza para ser ellas mismas.

“Como mujeres, hemos sido oprimidas sobre cómo se supone que debes lucir o ser. Nos han empujado hacia abajo durante demasiado tiempo para sentir realmente quiénes somos y explorar el lado sexual y femenino de nosotras mismas” Dua Lipa

Dua Lipa agregó sobre el lugar de las mujeres en el negocio de música, donde declaró que tal vez han sido menospreciadas.

“Estamos construyendo nuestros propios castillos, pero no necesariamente obteniendo el reconocimiento que merecemos“, aseguró.

La cantante se inspiró al ver a su hermano Gjin, de 16 años, y a su hermana Rita de 21 años, actuar de manera diferente.

“Las generaciones más jóvenes tienen una visión realmente interesante de la vida. Su forma de pensar es mucho más evolucionada. Mi hermano tiene 16 años. Está mucho más interesado en cómo funcionan las cosas en el mundo. Lo mismo con mi hermana. Tal vez sea Internet o la forma en que hemos evolucionado como personas, es realmente interesante y refrescante, e inspirador también”, dijo la cantante.

Dua Lipa también declaró a The Sun por primera vez que fue rechazada por una escuela de teatro en Londres y admitió:

“Me inscribí en una escuela de canto y teatro en Londres. Me rechazaron, apelé y me rechazaron nuevamente. Yo estaba como, -Oh, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí?-. Solo quería cantar. Yo estaba como, -Puedo tocar el violonchelo, puedo hacer esto-. Todavía no me querían. Yo estaba como, ‘F ***, tal vez esto no es para mí”, llegó a pensar la cantante.

Por lo pronto el tercer proyecto discográfico de la inglesa, podría haber comenzado. La propia intérprete de “Be the One” comentó durante una entrevista con la BBC Newscast, que su próxima aventura musical va por buen camino y tiene una fecha estimada en mente.

“DL3 está en camino. Estoy muy emocionada por ello. Realmente está empezando a tomar forma, pero todavía estoy trabajando en él. Quizá salga algo el año que viene, pero estoy diciendo quizá con toda precaución”, admitió.

Sigue leyendo: La foto de Dua Lipa junto a Mick Jagger que desata rumores de una posible colaboración

– Dua Lipa presume su hilo dental tras bajar su pantalón y posar de espalda

– Conoce a los famosos que más ganan en Instagram y cuántos millones suman a su cuenta de banco