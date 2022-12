Salma Hayek confiesa que no le hace regalos millonarios a su hija en esta Navidad

Salma Hayek es consciente que los regalos con más valor son aquellos que impactan de manera positiva en su hija, por esta razón no son detalles millonarios los que busca darle en Navidad, al contrario. Según narró Chikibombón el año pasado, la actriz mexicana le dio un gatito a su hija Valentina.

Adamari López intervino en la conversación asegurando que lo más importante es otorgarle valores a los hijos. Conviene en que se les pueden hacer regalos, ella misma le da regalos a su hija todo el tiempo, pero asegura que es importante que los hijos sean educados en casa.

El público de Hoy Día está de acuerdo con Adamari López, apoyan su forma de pensar y el mensaje que hay detrás de sus palabras. “Estoy contigo Adamaris”, dice el público televidente de Telemundo.

Intercambio de regalos en Hoy Día

El programa, por otra parte, tuvo una sección muy linda en este día y es que planearon una mañana de intercambio de regalos. Todos y cada uno de los conductores recibió un hermoso detalle, el cual fue acompañado con palabras de cariño, apoyo y reconocimiento.

Aquí les compartimos algunos videos de este intercambio de regalos: View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

Algunos de los regalos más divertidos son los que verás a continuación: View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia) View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia) View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

El equipo de Hoy Día le desea así a su público una feliz Navidad. View this post on Instagram A post shared by DioLluberes (@diolluberes)

Lee más de Hoy Día aquí:

Vinculan a Salma Hayek con la polémica campaña de Balenciaga, doña Diana, su mamá, sale en su defensa

Salma Hayek elogia a Antonio Banderas y habla de su importancia

Salma Hayek con tremendo escote y haciéndola de dj en una fiesta privada, en Nueva York