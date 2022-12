Salma Hayek elogia a Antonio Banderas y habla de su importancia

Antonio Banderas y Salma Hayek son referentes del mundo del cine a nivel mundial por sus destacadas actuaciones Hollywood, ambos han protagonizado diversas películas juntos a lo largo de los años, pero hay un elemento que los une, su gran amistad. Esta relación se comenzó a construir a mediados de la década de 1990.

Las experimentados actores abordaron en ‘TODAY’ cómo es su relación fuera de los proyectos cinematográficos en lo que han participado, pero principalmente, ambos, dijeron cómo esta amistad se ha ido fortaleciendo con el pasar de los años.

Banderas y Hayek charlaron por varios minutos con la conductora Savannah Guthrie a quien indicaron que su relación se construyó en una primera instancia por temas relacionados con su profesión y su pasión como actores.

Banderas y Hayek charlaron con la conductora Savannah Guthrie a quien indicaron que su relación se construyó en una primera instancia por temas relacionados con su profesión como actores.

“Significa mucho para mí”, dijo Salma, refiriéndose a su amistad con Banderas. La actriz de Veracruz, México, dijo sentirse muy orgullosa de él. Ellos se conocen hace más de 20 años, incluso Banderas dijo que quizá un poco más.

Salma Hayek dijo que su amistad ha resistido la distancia, ya que ambos han vivido en diferentes lugares del mundo a lo largo de los años. Además la mexicana dijo que él fue de mucha ayuda cuando llegó a Hollywood.

La protagonista de la película ‘Frida’ dijo que Antonio fue de mucha ayuda al llegar a Hollywood, incluso, lo definió como su “amuleto de la buena suerte”. Hayek protagonizó junto a Banderas su película revelación, ‘Desperado’ de 1995.

La actriz señaló que, en ese momento, ambos prácticamente iniciaron su aventura cinematográfica en Estados Unidos. “Veníamos de nuestros países, así que nos conocimos al comienzo de este camino”. Algo que para ellos era algo relativamente nuevo en su vida profesional.

Antonio Banderas, de 62 años, debutó como actor en España en la década de 1980 antes de mudarse a Hollywood a principios de 1990. Hayek destacó en el cine de México donde tuvo una gran fama por telenovelas y películas locales, algo que le valió dar el salto a la internacionalización.

La entrevista que dieron a ‘TODAY’ llega en un momento en el que la pareja de actores regresa a la pantalla grande este 21 de diciembre en la cinta ‘Puss in Boots: The Last Wish’.

También te puede interesar:

–Descubre cómo Salma Hayek decoró su mansión por Halloween

–Kim Kardashian y Kanye West fueron vistos juntos y platicando en a un partido de futbol

–Una empleada doméstica fue quien encontró el cuerpo de Aaron Carter en una bañera