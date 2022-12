Adamari López dice que ella nunca podría ser sumisa: “Eso no es para mí”

Adamari López reveló a través de un particular video en su cuenta de Instagram que hay algo que ella nunca podría ser. La presentadora boricua de televisión indicó que ella jamás sería una mujer sumisa.

En el video una voz le pregunta a López: “Algo que tú tiene segura que tu nunca vas a lograr ser aunque te esfuerces”. La respuesta no se hizo esperar: “Sumisa. Eso no es para mí, oíste”, dijo la boricua ante la cámara.

“¡Amorosa siempre, sumisa Jamás! ¿Y ustedes mi gente linda?”, escribió la presentadora también para acompañar la publicación que ha conseguido más de 43,000 me gustas en tan solo unas horas.

La conductora de ‘Hoy Día’ de manera frecuente pública este tipo de videos, con los que genera risas entre sus seguidores y a veces hasta debates. Hace algunos días ella dijo “si por mi actitud te alejaste quiero decirte que no vuelvas porque sigo igual, o quizás peor” y sus seguidores no dejaron de recordarle a Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa.

“Por eso todavía sigues sola”, “Todos los vídeos que hace Adamari es dedicadas a su ex, Toni, con sus indirectas, todavía está dolida por la separación”, “Pues cambia te veré viejita y solita”, “Ay mi querida amiga suelta eso ya” y hasta “Dolida, ya Toni está con Evelyn puro despecho, debiste de ser diferente con él”, fueron parte de los mensajes que le dejaron a López en esa oportunidad.

Sin embargo, en ese video también hubo personas que le comentaron defendiendola y dando a entender que este tipo de videos no tienen por qué ser una ‘indirecta’, sino que se trata de humor.

“Las personas siempre con el mal pensar, eso son bromas de las redes”, “Sigue Adamari, la vida es una, uno no puede vivir frustrado, son bromas” y “Gente relájense que eso no es para nadie ya ella ha dicho que es solo humor, ya ella pasó página, pasen ustedes también”, señalaron.

