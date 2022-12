Adamari López asegura que su corazón continúa sanando

Adamari López a pocas horas de la Navidad abrió su corazón ante Santa al leer su carta de deseos en estas fechas tan especiales. La presentadora lo hizo ante las cámaras de ‘Hoy Día’ y habló de diferentes situaciones: su nueva etapa en el trabajo, recordó a su padre y su madre y no dejó de comentar sobre su corazón.

La boricua le dedicó un espacio en su carta a su corazón y su situación sentimental. Recordemos que hace más de un año y medio López se separó de Toni Costa, el bailarín y coreógrafo español con el que tuvo a su hija Alaïa.

“Un año donde la salud ha estado en óptimas condiciones y donde afortunadamente mi corazón continúa sanando y está lleno de amor por mí y por mi hija Alaïa…”, fue lo que dijo López referente a esa situación.

A la presentadora de televisión no se le ha conocido ninguna otra pareja sentimental durante todo este tiempo. Así como ella habló de la situación de su corazón, hizo mención a los cambios laborales que ha atravesado tras la reforma de ‘Hoy Día’.

“Te confieso que me encanta sentirme que tengo tanto por aportar mientras sigo aprendiendo a ser una mejor conductora y presentadora. Estas últimas semanas especialmente he sentido la felicidad de poder ser un recurso para mis nuevos compañeros que me acompañan”, comentó.

La parte más emotiva llegó cuando habló sobre su madre y su padre, quienes fallecieron hace algún tiempo. López no pudo contener las lágrimas mientras que con la voz quebrada de la emoción leía la carta y contaba sus deseos.

“Papito lindo, gracias por todo tu amor y cariño, y especialmente por acompañarme durante tantos años en ese recorrido mañanero de casa a la escuela, algo que aún siendo adulta continuaste haciendo con tus llamadas a las 4:30 de la mañana como conductora. ¿Tu excusa? era ser mi reloj despertador y la mpia poder escucharte y saber bien cada día. Siempre me sentí muy especial para ti y con el pasar del tiempo te puedo sentir y puedo sentir tu amor. Te extraño muchísimo”, dijo para su padre.

