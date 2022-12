Britney Spears quiere poner fin a la enemistad con su madre: “Tomemos un café”

Finalizada la tutela legal de Britney Spears por parte de su padre, Jamie Spears, la princesa del pop ha seguido teniendo una nula relación con su familia. Sin embargo, su madre Lynne Spears, ha intentado tener contacto con ella por todos los medios posibles, llegando, incluso, a disculparse públicamente y parece que sus súplicas han rendido frutos.

Después de asegurar públicamente hace unos meses que le había prohibido tomar cafeína e incluso le escondía cualquier bebida que contuviera esta sustancia durante los 13 años que duró su tutela legal, Britney ha invitado a su madre a tomar un café juntas.

Hasta ahora Britney se había mostrado muy dura con su madre y con su hermana Jamie Lynn, acusándolas en varias ocasiones de quedarse de brazos cruzados mientras ella era obligada a trabajar sin casi descanso para ganar un dinero que no podía gastar sin autorización previa. Sin embargo, no está claro si está dispuesta a perdonar y olvidar.

Britney le ha hecho llegar la propuesta mencionada en una nueva y sorprendente publicación de Instagram, y podría ser tanto un comentario sarcástico como una invitación genuina para tratar de acercar posturas.

“Después de no tomar café durante 15 años … ¡¡¡Mamá, ahora podemos ir a tomar café juntas!!! Ahora se me trata como a una igual … ¡¡¡tomemos un café y hablemos de ello!!!” Britney Spears

En octubre Lynne le rogó a la cantante que la desbloqueara en la red social para que pudieran hablar en persona, lo que provocó que Britney le respondiera en términos muy poco amables para, en resumen, dejar claro que no estaba interesada en nada de lo que tenga que decirle.

Pese a que quiere claramente retomar el contacto con su hija, Lynne sigue creyendo que hizo lo correcto cuando permitió que se le impusiera una tutela. Así lo ha repetido en la primera entrevista que ha concedido en una década, al tabloide The Sun, en la que ha asegurado: “Dios mío, ¿dónde estaría ahora sin esa tutela? No voy a pintar ningún cuadro bonito; esa tutela fue muy dura y sin ella no sé si ahora estaría viva”.

