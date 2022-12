Nacho Mendoza de regalo de cumpleaños le pidió matrimonio a Melany Mille

El cantante Nacho, quien fue compañero de Chyno Miranda, el pasado viernes compartió en su cuenta de Instagram una importante noticia que, sin duda, terminó dejando perplejos a sus más de 14 millones de usuarios con los que cuenta en la red social de la camarita.

A su vez, más de uno quedó asombrado tras conocerse que en días pasados le pidió a su pareja, Melany Mille que se casara con él y, la respuesta fue afirmativa. Además, desde hace algunos días se venía rumorando, debido a que la modelo el día de su cumpleaños había dejado ver su sortija de compromiso.

“Contar con colaboradores, para lograr grandes resultados en nuestros proyectos, también lo adopté de ti y la verdad es que no solo gozamos del privilegio de disfrutar, sino también reconocer y apoyar a quienen emprenden y trabajan duro por su sueños. A todos mis cómplices gracias. Gracias a mi familia por su soporte; a mis hermanos, sobrinos, a mi mamá y también a nuestra pequeña hija por ser inspiración“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

A su vez, los comentarios en el video compartido no se hicieron esperar, debido a que los usuarios de la plataforma no dudaron en ningún momento en tomar unos segundos para dedicarle algunos mensajes a los futuros esposos. Sin embargo, algunas personas rechazaron la noticia mientras Chyno Miranda se encuentra internado.

“Hermosos!! Me encanta. Toda la felicidad del mundo para ustedes. Bendiciones!”, “Qué viva el verdadero amor que nnunca pierde”, “Los amo, he visto cómo ese amor crece y crece, sigan siendo así de felices y ahora para siempre”, “Qué bella vale, hasta me dieron ganas”, “Duro, felicidades“, “Te felicito, hermano! Dios siga bendiciéndolos y sorprendiéndoles con cosas maravillosas”, “Morí de amor. Felicidades y bendiciones infinitas”, “La mujer sabia edifica su hogar”, “Felicidades, Dios es bueno siempre y nunca se equivoca”, “Qué bendición, te bendigo y te abrazo, te mereces eso y más, bendiciones”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

