Natti Natasha sorprendió a Vida Isabelle con su obsequio de Navidad y dicen que le dio “el regalo perfecto”

La cantante Natti Natasha aprovechó la fecha para compartir con un ser muy querido, tal como lo es su pequeña Vida Isabelle, momento donde gran parte del mundo se toma un espacio en sus apretadas agendas para estar con la familia antes que finalice el año, así como otros simplemente agradecen todo lo que vivieron.

Sin embargo, muchos aprovechan la Nochebuena para poder entregar a sus parientes más cercanos, algunos obsequios, mientras que otros optan por un intercambio de regalo. Otra costumbre es dejar debajo del árbol de Navidad el presente envuelto en papel y así terminar sorprendiendo a aquellos que más desean.

Vida Isabelle, quien tan solo tiene un año de nacida, se encontraba en la sala con su madre y, estaban estirando el papel de regalo, pero, lo que ella no se esperaba era que la cantante haría todo lo que estuviese a su alcance para tratar de envolverse.

La reacción de la hija de Raphy Pina fue de risa, al tiempo que también se mostró perpleja mientras alguien las estaban grabando. Posteriormente, Natti decidió quitarse el papel que tenía encima y terminó entre sonrisas con su pequeña.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que más de mil personas se tomaron el tiempo de dedicarle algunos mensajes esperanzadores para estas fechas tan especiales, donde además tiene al padre de su hija preso.

“El regalo perfecto no existe, Natti siendo el regalo perfecto”, “Con razón no había llegado mi regalo”, “Vida con cara de dónde está mami? Qué pasó aquí?”, “Ay Dios, Vida está hermosa“, “El regalo que yo quería”, “Va a mandarle el regalo a su papá”, “El mejor regalo de Navidad”, “La carita de Vida”, “Qué hermosa la bebé, feliz Navidad”, “Las amo demasiado”, “Feliz Navidad, hermosas”, “La cara de Vida pensando dónde quedó mi mami”, “El mejor regalo que puede existir en esye mundo eres tú, hermosa mujer. Feliz Navidad”, “Qué inteligente, ella se movió para que no le chocara”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

