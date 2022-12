Daddy Yankee le dedicó un emotivo mensaje a la mujer que se convirtió en su inspiración durante su carrera

El intérprete del género urbano Daddy Yankee el pasado mes de marzo anunció que tenía una noticia muy importante que darle a sus fanáticos. Sin embargo, pocos se imaginaron que había llegado el momento de escucharlo decir que era hora de retirarse del mundo de la música de un ritmo que él mismo fundó.

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, mencionó el intérprete de ‘Hot’.

Daddy Yankee desde sus inicios se mostró bastante humilde con todo lo que iba cosechando, hecho que le fue abriendo las puertas en distintos países hasta convertirse en un ídolo con uno de los géneros musicales más sonados del momento. Por ello, consideró prudente retirarse de este mundo con una gira que finalizó hace pocos días.

A su vez, quiso aprovechar para agradecerle a una persona que, sin duda, ha sido un pilar fundamental en su carrera y, ella durante más de tres décadas estuvo ahí a su lado. El reguetonero le dedicó unas tiernas y conmovedoras palabras a su esposa: “Quiero recordarle al mundo quien fue la verdadera inspiración de mi carrera @mireddys“, fue el mensaje que acompañó el tierno video.

“Para ti, mi fiel compañera. Gracias por tu amor y comprensión que cubrió todas mis fallas. Gracias por ser mi mejor amiga en mis caídas. Sin tu ánimo, no me hubiera levantado. Gracias por esperar fielmente por mí, cuando tenía que buscar el pan para todos nosotros. Gracias por ser mi mejor aliada en todos los pasos que dimos juntos“, mencionó el esposo de Mireddys.

A su vez, los comentarios por la tierna publicación no se hicieron esperar y, es que algunas personas dijeron lo siguiente: “Qué lindo, los dos son el uno para el otro”, “Quiero un hombre que me presuma así”, “Como dice Richi, detrás de un hombre exitoso hay una gran mujer”, “Qué belleza de testimonio de amor”, “Dios mío cómo me encantó este video”, “No todos tienen ese nivel de lealtad”.

Te puede interesar:

· Daddy Yankee tendría “el secreto para la eterna juventud” tras publicación de una foto cuando era adolescente

· Raphy Pina estrenará contenido en YouTube para revelar presuntas verdades de Don Omar tras arremeter con Daddy Yankee

· Daddy Yankee habla sobre la sentencia de Raphy Pina: “Esto es solo un momento de aprendizaje”