Madonna sorprende con extraña reacción tras compartir con su familia en Navidad y dicen que parece estar “poseída”

La cantante Madonna a través de sus distintas redes sociales se ha mantenido muy activa para mostrarle a sus fanáticos parte de lo que hace cuando no está ejerciendo su profesión. Por ello, también se ha visto sumergida en algunos escándalos en los últimos meses del año, aunque no ha sido la primera vez, todo consiste en haber besado a una mujer.

La primera vez el beso se registró cuando la intérprete de ‘Papa Don’t Preach’ estaba cantando en un escenario junto a Tokischa, el momento sin duda se viralizó en las diversas plataformas y, las críticas no pararon en aquel entonces. Sin embargo, todo tomó un giro completamente inesperado cuando se encontraban en un evento público y lo volvieron a hacer mientras estaban sentadas como espectadoras.

Sin duda la sexualidad de la reina del pop en los últimos meses ha generado mucha incertidumbre entre sus fanáticos, debido a que sienten que hasta la fecha no lo tienen claro.

En su más reciente publicación muchos internautas quedaron perplejos al ver que ni sonríe cuando posa junto a su familia durante uno de los meses más esperados del año.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que los internautas se sintieron en la obligación de dar su opinión al ver su expresión facial. Las impresiones negativas sobre lo que la misma cantante grabó, fueron imparables porque las comparaciones no pararon, al tiempo que algunos dijeron que ni siquiera se querían imaginar si se tratara de estar estar triste.

“La alegría me la contagió”, “Esta mujer está poseída”, “Su alegría. Esta gente de la sopa son unos roedores”, “No le parece a ella”, “Esta es otra que está como la reina Isabell, es más vieja que el talco”, “Es un alien”, “Tanta alegría me dan ganas de llorar”, “Parece otra persona, me da un poco de miedo”, “Es su vida, así que nadie tiene derecho a opinar“, “Felicítenla y la critiquen tanto, es su vida y su dinero”, “Si así es estar alegre, no la quiero imaginar triste”, “Pobre mujer, ya perdió la mente”, “Bien alegre se le ve”, “Eso da miedo”, “El Grinch”, “Cuál alegría, lo que da es miedo?”, “Tan bella que era ella”, “Ridícula”, “Le robaron la Navidad”, fueron algunas de las expresiones que se registaron en el post.

Te puede interesar:

· Madonna enseña sus ‘boobies’ a sus 64 años y desafía las políticas de Instagram

· Madonna es comparada con Marilyn Manson tras una transformación en su rostro que dejó a muchos asombrados

· Madonna y Tokischa se vuelven a besar apasionadamente y aumentan los rumores de una posible relación