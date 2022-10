Madonna enseña sus ‘boobies’ a sus 64 años y desafía las políticas de Instagram

La cantante Madonna después de haberse besado en público con Tokischa no ha parado de seguir sorprendiendo a sus seguidores en la red social Instagram, pues en esta oportunidad quiso mostrar lo bien que se conserva a sus 64 años con un cambio de look en su cabello, pues ahora es color naranja. Fue comenzando el mes cuando le mostró a sus fanáticos que había decidido llevarlo fucsia.

La intérprete de ‘Frozen on Fire’ a través de sus historias subió dos fotos que sus fanáticos no perdieron la oportunidad de hacerlas virales, y es que llevaba poca tela puesta, en una aparecía cubierta desde su abdomen hasta su retaguardia, al tiempo que no llevaba sostén puesto.

En una de sus ‘boobies’ decidió taparla con un icono en forma de dulce, mientras que el otro era un saco con el símbolo de dinero. Además, sus manos las llevó hasta su cabeza para posar de una manera más sensual, y su cabello lo llevaba suelto.

A su vez, decidió subir otra un poco más sensual, debido a que parece que no llevara ropa puesta. Sin embargo, hay que detallar con detenimiento la imagen para poderla observar, y es que con esta fue acompañada con una frase en letras rosadas que cubrieron parte de sus mamas, así como su larga cabellera.

Como suele ser costumbre, los comentarios sobre sus comportamientos más recientes estuvieron divididos, pues varios están de acuerdo con este de contenido, al tiempo que otros consideran que no es correcto, debido a que Instagram no es “Playboy”.

La intérprete de ‘Material Girl’ se vio envuelta en un escándalo iniciando el mes de octubre, debido a que compartió un video en la red social TikTok, y muchos de los usuarios aprovecharon para mencionar que tenía demasiada similitud a Marilyn Manson.

Sin embargo, el audiovisual que ella comparte fue con una intensión completamente distinta, pues decía que si no encestaba la panty que llevaba en su mano entonces se declaraba gay. No obstante, no todos le prestaron atención a lo que decía sobre su orientación sexual.

