Raphy Pina envió un mensaje de Navidad desde la cárcel: “Este suceso me ha quitado toda mi fortuna”

Raphy Pina pasó su primera Navidad en la cárcel, en donde cumple una condena de 41 meses por posesión ilegal de armas de fuego. El empresario de la industria musical y pareja de la cantante dominicana Natti Natasha, con quien tiene una hija de un año llamada Vida Isabelle, compartió en su Instagram un mensaje en estas fechas tan especiales, junto a una foto en la que posa con su uniforme y un gorro de Navidad.

El empresario aseguró que le han quitado su fortuna más preciada y no habla precisamente del dinero ni de todos los bienes que goza de tener:

“Hoy este “Peligro para la sociedad” y “Riesgo de Fuga” le toca pasar la navidad como todo Bandido. Una acusación criminal que solo afectó a las víctimas que aún aquí seguiré cuidando y protegiendo con mi VIDA. Este suceso me ha quitado toda mi fortuna. ¿Irónico, verdad? que sigo siendo mas multimillonario, todos los activos están saldados, mi barco me espera aun en la marina, todo eso lo conservo, intacto, así que deben entender que no hablo de esa FORTUNA. Hablo de la FORTUNA que ni con el dinero ni lujos se pueden adquirir, sino con el amor que brindes de corazón a tus seres queridos. Lo más REAL de todo es que es completamente GRATIS, que fácil es, así que inténtalo”, dijo Raphy Pina en su publicación.

A sus seguidores, quienes se han mantenido al pendiente de lo que sucede con él, les envió también un mensaje: “Yo estoy y estaré bien en este pasadía, y contando para volver a ser YO el que ustedes ven en las redes… Feliz Navidad”, les dijo.

Navidad de Natti Natasha

Natti Natasha, la pareja de Pina, pasó la Navidad junto a su hija Vida Isabelle y ambas lucieron vestidos en tono rosa viejo y posaron frente al árbol para enviar buenos deseos a sus seguidores.

