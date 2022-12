Raphy Pina responde a las críticas tras el lujoso regalo que le envió a Natti Natasha desde la cárcel

Este 10 de diciembre la cantante dominicana Natti Natasha arribó a los 36 años de edad y su pareja Raphy Pina no dejó de sorprenderla en esta fecha especial para ella.

El productor y empresario de la industria musical le envió a su pareja una gran caja blanca con un lazo rojo, que al ser removido por la cantante cayeron las paredes, revelando una gran camioneta.

En la publicación del video del momento Natti Natasha reveló que en el día de su cumpleaños pudo compartir dos horas con Pina, quien está cumpliendo con una condena de 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

“Lejos, pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme , nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo”, dijo la dominicana.

Tras esto, en las redes sociales Pina recibió algunas críticas: “Con plata todo somos felices pero sin plata sería feliz con él?”, “Con plata somos todos Romeo, así cualquiera” y “Qué horror, qué pesar esos posts tan superficiales, solo le importa la plata, por eso dejo de seguirla ya” fueron algunos de los mensajes.

Horas después, Pina apareció en sus redes sociales con un particular mensaje: “Atención hombres no se molesten conmigo. Sorprendan a su pareja también, así sea con una postal, están lentos lol”, dijo él junto a una foto referencial de la camioneta que le regaló a Natti Natasha.

En otra publicación hecha por Pina se ve todo el momento en el que Natti Natasha recibe el regalo. Al abrir la caja se ve la camioneta, con globos rojos que salieron volando por todos lados y un ramo de rosas gigante.

“Dios permite que uno busque la felicidad, muchas veces es difícil encontrarla pero cuando lo logras, busca la manera de mantenerla, y no significativamente con lo material, eso es segundo plano, si no con amor que eso no se compra en ningún lugar , con respeto y valores. Te felicito una y mil veces porque tenerte es un privilegio único. Dios te bendiga mucho . Nos vemos pronto”, dijo Pina en esa publicación.

