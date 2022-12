Cuatro homicidios en calles de Nueva York en pocas horas: hombre acuchillado y tres personas baleadas

Tres personas fueron asesinadas en un lapso de 24 horas en calles de Nueva York: un hombre acuchillado en Brooklyn, y una abuela dominicana y dos hombres baleados en Inwood, El Bronx y Quens.

El primer caso, un hombre de 54 años fue atacado a puñaladas la madrugada de ayer cerca de Rockaway Blvd. y Livonia Ave. en el vecindario Brownsville. La víctima no identificada fue herida varias veces en la espalda y el cuello alrededor de las 3:45 a.m. del lunes. Paramédicos lo llevaron de urgencia al Brookdale University Hospital, donde murió, informó Daily News.

Horas más tarde, anoche un joven de 29 años recibió un disparo mortal en El Bronx. Según NYPD fue baleado en el pecho en la esquina de Melville Street y Van Nest Avenue, vecindario Van Nest, alrededor de las 9:08 p.m.

Lo transportaron al Jacobi Medical Center donde fue declarado muerto. El sospechoso de disparar llevaba un pañuelo rojo, dijeron fuentes policiales. La víctima no identificada había sido herida previamente en un tiroteo relacionado con drogas en 2019, acotó New York Post.

En el ínterin, una abuela dominicana de 64 años murió y un joven de 26 resultó herido en dos balaceras casi seguidas y a poca distancia sucedidas en Inwood ayer alrededor de las 11:31 a.m. No está claro si hay conexión entre ambos tiroteos.

Finalmente, esta madrugada, cerca de las 2:50 a.m., un hombre de 35 años murió baleado en la cabeza estando sentado dentro de un auto Nissan Altima en Sutphin Bvld. cerca Tuskegee Airmen Way, en el vecindario Jamaica de Queens.

