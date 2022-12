James Cameron explica por qué eliminó 10 minutos de ‘Avatar: The Way of Water’

Foto: C Flanigan / Getty Images

James Cameron tiene una visión muy específica cuando se trata de sus películas, lo que puede o no ser la razón por la que tardan tanto en producirse.

Ahora, mucho se ha hablado sobre la duración de la esperada ‘Avatar: The Way of Water’, tanto es así, que de hecho Cameron decidió eliminar 10 minutos de la cinta, pero ¿por qué?

En una entrevista con Esquire Middle East, Cameron dice que cortó “alrededor de diez minutos” de ‘The Way Of Water’ debido a la representación de escenas de violencia armada.

El director sintió que no podía justificar retratar la violencia con armas debido a los tiroteos mortales y generalizados en los Estados Unidos y no quería agregar a la glorificación de las armas en pantalla.

“Lo que está pasando con las armas en nuestra sociedad me revuelve el estómago” James Cameron

“De hecho, corté unos 10 minutos de la película enfocándome en la acción de los disparos. Quería deshacerme de algo de la fealdad, encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Tienes que tener conflicto, por supuesto”, explicó.

Como dice Cameron, un director de películas de acción no debería fetichizar el uso de armas y, en cambio, debe ser crítico con el mensaje que está difundiendo con sus filmes.

“La violencia y la acción son lo mismo, dependiendo de cómo se mire. Este es el dilema de todos los cineastas de acción, y soy conocido como un cineasta de acción”, agregó.

‘Avatar: The Way of Water’ es actualmente, con mucho, la película más grande del mundo. Recientemente superó la marca de $900 millones y sin competencia importante durante al menos un mes más, continuará así durante bastante tiempo.

‘The Way of Water’ es la primera de cuatro secuelas de ‘Avatar’ de 2009. Sam Worthington y Zoe Saldana regresarán en los papeles de Jake y Neytiri, respectivamente. Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Dileep Rao y Matt Gerald también regresan, mientras que Sigourney Weaver, quien interpretó a Grace Augustine en el original, ensaya un papel diferente, según Variety.

