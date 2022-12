Quién es Kimbal Musk, el chef más rico del mundo

Varios de los chefs más famosos de mundo han acumulado millones de dólares en sus carreras, incluidos Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Rachael Ray, Bobby Flay, Guy Fieri, José Andrés y Ree Drummond, por mencionar algunos.

Es probable que el nombre del chef más rico no te sea tan conocido, pero es cofundador y presidente de tres empresas de alimentos que se están expandiendo; y como dato curioso, es hermano del hombre más rico de Estados Unidos y uno de los más ricos del mundo, según Forbes.

El hermano menor de Elon Musk, el sudafricano Kimbal Musk, es un chef y restaurador, que de acuerdo con Finty tiene un patrimonio que se estima en $ 700 millones y según Celebrity Net Worth, es el chef más rico del mundo.

Kimbal empezó haciendo negocios antes del 2000 con Elon Musk en inversiones que no tenían relación con la gastronomía. También se convirtió en uno de los primeros inversores en la compañía Telsa Inc.

El empresario sudafricano ahora está involucrado en el negocio de los alimentos ya que tiene un amor por la comida según reveló en el podcast American Optimist, donde señaló que se había mudado a Nueva York y obtuvo un diploma del Instituto Culinario Francés.

“Estaba tan conmovido por los eventos del 11 de septiembre que se ofreció como voluntario para cocinar para los bomberos después. Esto lo impulsó a involucrarse en la industria hotelera y abrió un bistró comunitario en 2004”, cita Finty.

De acuerdo con MarketWatch Kimbal, el chef fue miembro de la junta directiva de Chipotle entre 2013 y 2019.

Los negocios de alimentos de Kimbal Musk son The Kitchen Restaurant Group, incluidos Next Door, Hedge Row y The Kitchen.

Según el sitio del empresario, sus restaurantes “sirven comida real a todos los precios”, se indica que los restaurantes obtienen alimentos de los agricultores estadounidenses, lo que estimula la economía agrícola local por una suma de millones de dólares al año.

Kimbal no solo está en el directorio se sus compañías de restaurantes, también está en el directorio de Tesla y SpaceX.

