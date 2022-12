Agenda de eventos: actividades para despedir el año

Concierto de Año Nuevo en la Catedral St. John the Divine

La Catedral de St. John the Divine (1047 Amsterdam Avenue, en la calle 112th) cierra el año con el “New Year’s Eve Concert for Peace” el sábado 31 de diciembre a las 7 pm . El concierto, una tradición de Nueva York fundada en la Catedral por Leonard Bernstein en 1984, este año será presentado por el renombrado periodista Harry Smith y contará con el Coro y la Orquesta de la Catedral con los solistas vocales Jamet Pittman, Mary Beth Nelson, Peter Stewart, Halley Gilbert y Paul D’Arcy. El concierto concluye con el clásico espiritual This Little Light of Mine. También estará disponible para transmisión en vivo en el sitio web de la Catedral, la página de Facebook y el canal de YouTube. Para boletos y más información, visite el sitio web://www.stjohndivine.org/

Patinaje en hielo para recibir el año

Ice Theatre of New York (ITNY) adornará el hielo en The Rink en el Rockefeller Center el 31 de diciembre de 2022 de 8:00 a 11:00 pm para celebrar la víspera de Año Nuevo. Para ayudar a recibir el 2023, los miembros de ITNY Ensemble, Sarah France y Aaron Singletary, harán un show de patinaje atmosférico. Para patinar junto con los artistas, regístrese para obtener boletos en https://www.rockefellercenter.com/buy-tickets/#the-rink. Mirar desde arriba en la Plaza es gratis. Para obtener más información, visite icetheatre.org/new-years-eve-at-rockefeller-center.html.

Reciba el 2023 corriendo

Este 31 de diciembre regresa la “Midnight Run”, una tradicional carrera realizada por la organización New York Road Runners (NYRR) en Central Park a la par de la cuenta regresiva para recibir al Año Nuevo. Los participantes brindarán con champagne y escribirán en un muro sus resoluciones para el 2023, además de presenciar un espectáculo de fuegos artificiales de 15 minutos.La ruta se correrá en el “circuito interno” de cuatro millas de Central Park, comenzando y terminando en 72nd Street Transverse. De 10:00pm-1:00am. Más información: nyrr.org

Despida el año con los “Trocks”

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, conocidos como los Trocks, una compañía de ballet exclusivamente masculina, trae su tradición festiva no tradicional al Teatro Joyce una vez más, haciendo reír al público mientras caminan de puntillas y giran en puntas. Los bailarines “Trocks” han evitado las rígidas tradiciones de la danza clásica durante casi 50 años, equilibrando cada pirueta perfecta con una caída, dando nueva vida a esta venerada forma de arte y llevando su divertido y fabuloso juego de pies a audiencias que de otro modo no habrían sido explotadas. Tendrán funciones hasta el 8 de enero, incluyendo el 31 de diciembre, a las 2:00 pm y a las 6:00 pm. Se pueden comprar boletos en www.Joyce.org, o llamando a JoyceCharge al 212-242-0800. El Teatro Joyce está ubicado en 175 Eighth Avenue en West 19th Street. Para obtener más información, visite: www.Joyce.org.

Un gran “Midnight Ball”

El McKittrick Hotel (530 West 27th Street, NYC), hogar de Sleep No More, tendrá su muy esperada celebración de Nochevieja, The Midnight Ball, este sábado 31 de diciembre. “Escápate de la oscuridad de antaño a The McKittrick Hotel, donde te espera un deslumbrante caleidoscopio de decadencia”, dijo el director creativo del show, Croydon Leo. Se alienta a los invitados a vestirse de manera elegante para la noche más decadente del año, donde el pasado y el presente chocarán en una fantasía escapista. La noche promete maravillas e invita a los huéspedes a disfrutar de una libertad renovada para recibir el Año Nuevo fortalecidos, envalentonados y revigorizados. Entradas disponibles en: https://mckittrickhotel.com/

Fiesta de Año Nuevo al estilo japonés

Este sábado 31 de diciembre, GG Tokyo, un restaurante que emula el famoso distrito Golden Gai de Tokio, conocido por su ambiente animado y el patrocinio de músicos, artistas, escritores y celebridades, organizará una fiesta para celebrar el Año Nuevo. Con barra libre de 9 pm a 12 am, ofrecerá una extensa carta de champán y licores, un brindis con champán Tarlant, entremeses durante la primera hora y, por supuesto, un DJ con música de todos los estilos. GG Tokyo está ubicado en el 120 East 28th Street, New York, NY. Más información: www.ggtokyo.nyc

Zambullida polar en Coney Island

El tradicional “Coney Island Polar Plunge” regresa este domingo 1ro de enero. Como cada año, los miembros del Polar Bear Club y cualquier otra persona, lo suficientemente valiente como para participar, se aventurarán en las heladas aguas de Coney Island para darse un chapuzón. Observe cómo cientos de almas atrevidas se sumergen en el Océano Atlántico, donde la temperatura del agua ronda los 40 grados Fahrenheit y la temperatura del aire puede estar muy por debajo del punto de congelación. El evento es gratuito, pero en lugar de la admisión, se alienta a los participantes a donar a organizaciones comunitarias. A las 11:00 am. Más información: https://polarbearclub.org/

Últimas funciones de “Stranger Sings!”

Stranger Sings! The Parody Musical cierra sus funciones este domingo 1ro de enero. El show es una parodia irreverente de la exitosa serie de Netflix “Stranger Things” y toda su extravagante gloria de los años 80, que le permite un viaje de regreso a Hawkins, Indiana, 1983: cuando los tiempos eran más simples, el cabello era más grande y los niños sin supervisión eran secuestrados por criaturas interdimensionales. Únase a Mike, Eleven, Lucas, Dustin y toda la pandilla de Hawkins para una noche de aventuras, emociones, angustia pubescente, sintetizadores pesados, crianza deficiente, triángulos amorosos intrincados, efectos baratos, monstruos bailarines y tal vez, solo tal vez… justicia. para la pelirroja perdida favorita de todos, Barb Holland. En el Playhouse 46 en St. Luke’s (308 W. 46th Street). Para comprar boletos, visite: StrangerSings.com.