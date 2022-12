Camilo y Evaluna: Lo que se sabe de la supuesta crisis matrimonial que atraviesa la pareja

Los rumores crecen y se esparcen como la pólvora alrededor de Camilo y Evaluna. Las malas lenguas afirman que la pareja está viviendo una situación grave ya que las peleas que sostienen, a la fecha, dizque son continuas, constantes y subidas de tono.

¿Pero qué está provocando esta situación? Al parecer, todo se debe a que Camilo supuestamente es muy desordenado y Evaluna dizque no lo es. Cabe mencionar que muy pocos creen que este conflicto como tal sea verdadero, ya que durante años vivieron juntos, sino como pareja sí en la misma casa.

Además llevando viajando alrededor del mundo tanto por trabajo como por placer. Razón por la cual muchos desestiman que los problemas, supuestos, sean por algo tan in-trascendental como el orden en el hogar.

El reality de los Montaner en Disney, por otra parte, le ha permitido al público conocer otra faceta de la pareja, y se puede ver a leguas que son el uno para el otro por lo relajados que son. Entre ellos parece existir armonía y el mutuo entendimiento les ha facilitado, desde el día uno, todo en su relación. View this post on Instagram A post shared by Los Montaner (@losmontaner)

En una ocasión y a través de su canal de YouTube, la pareja confesó que uno de los aspectos que a la joven hija de Ricardo Montaner le podían incomodar de en ese entonces su novio -Camilo- era el hecho de que a él se le olvidase llamarle por teléfono cuando se encontraba de viaje, por lo demás, a los dos les cuesta encontrar algo que no sea del agrado del otro.

