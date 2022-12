Carmen Villalobos se queda sin perro: tras el divorcio se lo tuvo que enviar de regreso a Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo fueron, durante muchos años, una de las parejas más envidiadas del mundo del espectáculo, sin embargo una vez oficializaron su reunión con el matrimonio, parece que todo se vino abajo.

Al rededor de la separación de los actores se dijo mucho y algunos incluso llegaron a rumorear sobre la posibilidad de que la infidelidad haya motivado la decisión de dar por terminada su relación. En la actualidad, nadie puede asegurar que terminaron enemistados, comunicación entre ellos al parecer ha existido al día de hoy, debido al perro que compartían, pero esto parece haber llegado a su final, ya que la actriz tuvo que regresárselo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz informó que, tras la celebración navideña, le regresó a su ex a su perrito salchicha llamado Capuchino para que a partir de ahora viva con él en su natal Colombia.

“Desde el principio hicimos este pacto. Yo iba a tener a Capuchino hasta esta fecha y ya después se lo entregaba. Él va a estar más feliz de lo que estaba. Se lo llevan a Medellín a una casa finca, en donde va a tener otros hermanitos”, explicó Carmen, según reportó Mezcalent. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Caicedo (@sebastiancaicedo)

Por su parte, según reportó dicho medio, Sebastián compartió en esta misma red social un video de su reencuentro con el perrito, quien al ver a su dueño corrió de inmediato hacia sus brazos y se puso a brincar de la emoción, mismo que ya cuenta con miles de likes por parte de sus seguidores.

