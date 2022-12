“Mbappé me dijo que se iba al Madrid”: Exjugador del Real Madrid reaviva la polémica del fichaje frustrado del francés

La polémica de el fichaje fallido de Kylian Mbappé con el Real Madrid parece estar lejos de acabarse, al menos eso ha provocado Jesé Rodríguez, exjugador del equipo ‘Merengue’ que también fue compañero del francés en el PSG y que afirmó que el delantero le había dicho que sí cambiaría de equipo.

En una entrevista concedida a ‘El Larguero’ de la ‘Cadena SER’, Jesé, actual jugador del Ankaragücü de Turquía, abrió nuevamente la herida de los madridistas al mencionar el ‘Caso Mbappé’ y revelar que el internacional galo le confesó en su momento que ficharía con el Real Madrid.

Si bien el el español aclaró que esa conversación fue hace un tiempo, estaba confiado en que Mbappé vestiría de blanco a partir de esta temporada. “No, no volví a hablar con él, pero vamos, yo lo tenía claro porque él me dijo que se iba. Me lo dijo a mí y se lo digo a más gente: a los que hablábamos español. Yo creo que fue más una presión personal que profesional”.

“Todos los jugadores toman decisiones, pueden equivocarse o aceptar la decisión. Pero la gente no puede intervenir. Por ejemplo, el presidente de Francia no te puede decir ‘no te vayas aquí, te tienes que quedar’. En mi opinión, pienso que sintió una presión más personal que profesional para tomar una decisión”, agregó.

Por otra parte, el exjugador del Real Madrid se refirió a lo que ha sido su carrera que pintaba para ser la de una gran estrella, sin embargo, las distintas lesiones y falta de continuidad terminaron pasando factura puesto ya nunca pudo calar en un equipo grande, y vaya que tuvo oportunidades.

“Me siento muy bien. Estoy muy contento porque estoy llegando a un buen rendimiento, que es lo que yo en lo que yo me prometía al llegar aquí. Mi intención es hacer una buena temporada, solo he firmado un año aquí y luego ya se verá, pero por ahora estoy muy contento, la verdad”.

“Han cambiado muchas cosas, ha pasado tiempo he ido aprendiendo de otros compañeros. He tenido muy buenos ejemplos. Cuando tienes 22 años no le das atención o importancia a algunas cosas a las que se la das con 29 años. Ves las cosas de otra manera. Lo vas aprendiendo en el camino”, sentenció.

