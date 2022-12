Ola de frío polar colapsó varios sistemas de calefacción en complejos de NYCHA: “Casi morimos congelados”

Para miles de residentes de complejos de Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) la Navidad fue una gélida “pesadilla”: Sin calefacción, y lo peor, sin agua caliente. En los días que están por venir, aunque las temperaturas vayan a subir ligeramente, esta misma experiencia podría seguir siendo expansiva.

Las interrupciones agudas de estos servicios siguieron este miércoles, cuando la tradición católica conmemora el “Día de los Inocentes”: A 2,638 residentes de diferentes complejos en Brooklyn, El Bronx, Queens y Manhattan, solo en algunos casos, se les notificó que no tendrían servicios de calefacción.

Con base en los balances de la propia agencia municipal, por lo menos cinco edificios con casi 1,500 inquilinos tuvieron que lidiar con cortes no planificados de calefacción, agua caliente, o ambos, a partir del martes por la mañana. Esta cifra sigue subiendo.

Según el sitio web de NYCHA a otros ocho edificios se les restauró la calefacción o el agua caliente en las últimas 48 horas, luego de interrupciones que fueron una “fría” sorpresa para sus residentes en plena Nochebuena.

Este tipo de cortes que someten a los residentes a situaciones peligrosas, más aún cuando en muchos casos deciden utilizar esquemas para “calentarse”, como las propias hornillas de la cocina, son un problema recurrente por décadas en estas unidades habitacionales.

En paralelo, se agudizaron las fallas eléctricas, se paralizaron ascensores y hasta hubo novedades de inundaciones por rotura de tuberías.

“Todo empeoró”

Pero un análisis publicado en noviembre por el Monitor NYCHA, comprueba que “todo empeoró” durante los meses de frío 2021-2022.

En resumen, se contaron 564 cortes de calor no planificados durante ese período, un alza de 100 cortes con respecto a la temporada de frío anterior.

“El problema es que la gente empieza a utilizar esos aparaticos de muy baja calidad para calentarse y allí vienen los incendios y las tragedias. Sé de vecinos que encienden el horno y abren un poco para calentarse. ¡Eso es no tener cabeza!”, comentó a El Diario la puertorriqueña Giselle Martínez, residente del complejo Ocean Hill en Brooklyn.

En el 2070 de Avenida Clinton de El Bronx centenares de ancianos la están pasando muy mal desde que entró el frente frío a NY. (Foto: Cortesía Caroll Andrewsk – Defensoría del Pueblo NYC)

“Nos van a encontrar a todos congelados”

En las afueras de Twin Parks East, en El Bronx, el Defensor del Pueblo Jumaane Williams, puso el dedo apenas en un renglón de la montaña de calamidades que sufren los residentes de la vivienda pública en la Gran Manzana.

En este caso específico, los residentes detallaron que en los últimos cinco años han tenido largas interrupciones en el funcionamiento de las calderas de calefacción. En esta “Nochebuena” cuando las temperaturas bajaron estrepitosamente, algunos casi terminan ‘frisados’.

“El mismo frío que tenemos aquí afuera, lo sufre peor allá adentro esta comunidad en sus apartamentos. Pero esto no es nada nuevo. Es casi un crimen. Cerramos este año exigiendo nuevamente ayuda financiera al gobierno federal para superar esta crisis humanitaria”, remarcó Williams.

En el complejo ubicado en el 2070 de la Avenida Clinton, del condado de la salsa, algunos de sus residentes, en un 80% ancianos, relatan situaciones de extrema incomodidad durante los últimos días.

Tal fue el testimonio de la residente dominicana Susana González, quien exteriorizó toda su “impotencia” tras años de denuncias que no han logrado, ni por un milímetro, modernizar el sistema de calefacción.

“Cuando nos mudamos para acá, hace varios años, nos decían bromeando que el edificio se llamaba ‘último suspiro’, porque la mayoría de las personas son de la tercera edad y se morían. Pero ahora entendemos porqué. Si esto no cambia, nos van a encontrar a todos un día congelados”, puntualizó Susana.

A pesar de que son más de 70 familias las afectadas, fueron muy pocas las que acudieron al llamado del Defensor del Pueblo a presentar ante los medios sus denuncias. La apatía tiene su razón.

“Ya le dices a tus vecinos para denunciar. Y no quieren porque están cansados de que por años nos ignoren. Pero yo no me canso. Esta vez, alguien tiene que escuchar o nos van a encontrar a todos muertos”, remató la isleña.

Centenares de familias de los complejos de vivienda pública trataron de sellar sus viviendas para bloquear el aire frío. (Foto: Caroll Andrewsk – Defensoría del Pueblo NYC)

“Yo no me quiero mover de mi casa”

La inexistencia de un sistema estable que suba la temperatura en estas unidades habitacionales entraña otros costos para los residentes. Por ejemplo, la puertorriqueña Luz Espinoza, también residente de Twins Parks, explica que ha tenido que invertir en dos calentadores eléctricos.

“Perfecto, resuelvo temporalmente el problema, pero a la vez la factura eléctrica se va para arriba. ¡No es justo!”, remarcó.

También la quisqueyana Rosa Matías describió que instaló tres calentadores eléctricos, aun así, tiene una semana que casi no duerme, porque su habitación está “como una nevera”.

“Cada vez que enciendo esos aparatos, entonces falla la electricidad. Tengo tres abrigos encima para poder superar esto. Anoche vino gente de la Ciudad a hospedarme en otro sitio. Pero yo no me quiero mover de mi casa. Que vengan y arreglen esto”, clamó Rosa.

Las llamadas al 311 de ancianos que se estaban casi “congelando” en este complejo se dispararon en las últimas horas. En efecto, muchos de los residentes recibieron la opción de ser reubicados a sitios más calientes, pero en su mayoría se opusieron, confirman portavoces de NYCHA.

“No es solo una crisis invernal”

Ante el cúmulo de estas denuncias, que se elevaron como nunca, por la emergencia causada por el frente frío polar que abrumó a Nueva York, el Defensor del Pueblo razonó que no se trata de una crisis invernal, sino una calamidad generada luego de décadas de “desinversión”.

El funcionario quien justamente la semana pasada ponderó nuevamente que NYCHA, “es el peor casero” de la ciudad de Nueva York y el pasado verano presentó un reporte detallado sobre el desastroso inventario de fallas estructurales y de servicios de este sistema de vivienda pública, exhortó varias veces al gobierno federal a voltear la mirada a lo que etiqueta como una “tragedia”.

“Sabemos que con edificios moribundos, con sistemas de tuberías y calefacción vencidos, que tienen que ser renovados por completo. No se trata en este caso de reparar o hacer mantenimiento. Se trata de reconstruir todo un sistema y de administrarlo de una forma diferente”, concluyó.

En el Complejo Fort Independence Houses en El Bronx desde octubre de 2021 hay recurrentes fallas de todos los servicios. (Foto: F. Martínez)

Triste Navidad…

También en El Bronx, desde el pasado fin de semana festivo, los residentes de Fort Independence Houses reventaron los números de emergencia ante las bajas temperaturas y la falta de calefacción y agua caliente.

Específicamente, los 700 inquilinos del edificio Kingsbridge Heights se encuentran también entre los miles de residentes de viviendas públicas en donde las calderas están colapsadas.

Con la diferencia, que este complejo ha estado al borde de este problema de forma intermitente desde octubre del año pasado. Esta situación peligrosa obligó a la Ciudad a habilitar dos autobuses afuera del edificio el lunes por la noche, para ofrecer a los residentes helados un lugar para calentarse.

Por su parte, los residentes de Lincoln Houses en Harlem la pasaron mucho peor durante las Fiestas, cuando una tubería se reventó e inundó parte de los edificios. A la par no contaron con ningún servicio debido a la contingencia.

Además, desde este lunes, 3,000 personas en Astoria Houses, en Queens, están enfrentando fallas intermitentes de calefacción y agua caliente, después de que colapsó el sistema.

Se confirmó que hasta este miércoles al mediodía, 77 residentes de una torre del complejo Ocean Hill en Brooklyn tampoco contaban con sistemas para enfrentar las bajas temperaturas. Ni agua caliente por sus tuberías.

“Algunos cortes han sido programados justamente para garantizar el servicio durante estas fechas y otros sufrieron averías repentinas. En general se trata de sistemas muy antiguos. Ahora, como nunca antes, hay un sistema de transparencia que permite ver en línea nuestros avances. Los residentes saben que cuentan con nuevos recursos para denunciar y hacer seguimiento a las fallas”, dijo un portavoz de NYCHA.

NYCHA advierte: ¡cuidado con los calentadores!

La Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) a través de sus redes sociales ha insistido en esta temporada de frío: “manténgase a salvo usted, su familia y sus vecinos con estos importantes recordatorios”.

a través de sus redes sociales ha insistido en esta temporada de frío: “manténgase a salvo usted, su familia y sus vecinos con estos importantes recordatorios”. Si usa calentadores de interior, use solo calentadores de espacio eléctricos que tengan la marca Underwriters Laboratories (UL) (que muestra que el producto ha sido probado en seguridad).

(que muestra que el producto ha sido probado en seguridad). No use calentadores de queroseno o propano , que son peligrosos e ilegales para uso en interiores en la ciudad de Nueva York.

, que son peligrosos e ilegales para uso en interiores en la ciudad de Nueva York. Los calefactores deben estar al menos a 3 pies de cualquier cosa que pueda quemarse y siempre deben apagarse al salir de una habitación o al irse a dormir.

que pueda quemarse y siempre deben apagarse al salir de una habitación o al irse a dormir. Nunca deje a los niños solos en una habitación cuando un calefactor portátil esté encendido. Los calentadores de espacio son dispositivos de calefacción temporales y solo deben usarse durante un tiempo limitado cada día.

cuando un calefactor portátil esté encendido. Los calentadores de espacio son dispositivos de calefacción temporales y solo deben usarse durante un tiempo limitado cada día. Nunca use un cable de extensión con un calentador de espacio. Los calentadores de espacio deben enchufarse directamente a un tomacorriente.

con un calentador de espacio. Los calentadores de espacio deben enchufarse directamente a un tomacorriente. Nunca use un calefactor portátil con un cable deshilachado o dañado , ni siquiera por un período breve.

, ni siquiera por un período breve. Apague el calentador de espacio si el cable se calienta.

Coloca el calefactor en el suelo y nunca sobre una encimera o mueble.

Los niños pequeños deben mantenerse alejados de cualquier calentador o electrodoméstico que tenga superficies calientes que puedan causar quemaduras.

o electrodoméstico que tenga superficies calientes que puedan causar quemaduras. Llame al 911 para emergencias. Llame al CCC (718-707-7771) o use MyNYCHA (on.nyc.gov/mynycha) para solicitar reparaciones/mantenimiento. Regístrese para recibir notificaciones de emergencia de la Ciudad visitando https://on.nyc.gov/314IG3D o llamando al 311.

Una mirada a NYCHA al cierre de 2022: