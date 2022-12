CPSC anuncia retiro de estufas por riesgo de lesiones o muerte por envenenamiento con monóxido de carbono en EE.UU.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) anunció el retiro de las estufas de gas RG Zline de 30 y 36 pulgadas, debido a que el horno puede emitir niveles peligrosos de monóxido de carbono mientras está en uso, lo que representa un grave riesgo de lesiones o muerte por envenenamiento.

La marca ha recibido 44 informes de emisión de monóxido de carbono, incluidos tres reportes de consumidores que buscan atención médica.

Estufa de gas ZLINE RG30 (30 pulgadas) (CPSC).

El retiro del mercado involucra el compartimiento del horno de las estufas de gas Zline con los números de modelo RG30, RGS-30, RGB-30, RG36, RGS-36 y RGB-36.

El llamado es para que los consumidores dejen de usar inmediatamente el compartimiento del horno de las cocinas retiradas del mercado hasta que haya una reparación gratuita disponible. Aunque los consumidores pueden continuar usando las tapas de cocina que no se ven afectadas por el problema.

De acuerdo con el reporte, los rangos retirados del mercado se vendieron en dos tamaños, 30 pulgadas y 36 pulgadas. El logotipo de Zline está impreso en la parte inferior de la puerta y el número de modelo está impreso en una etiqueta en la parte posterior de la estufa.

Estufa de gas ZLINE RG30 (36 pulgadas) (CPSC).

Para las cocinas compradas después de 2020, el número de modelo también está impreso en una etiqueta debajo del lado derecho de la parte superior de la cocina, que es visible cuando la puerta del horno está abierta.

La CPSC señala que alrededor de 28,000 estufas fueron vendidas desde febrero de 2019 hasta diciembre de 2022 por entre $2,300 y $5,000, en minoristas como Best Buy, Lowe’s, The Home Depot, tiendas The Range Hood Store en todo el país y en sitios en línea, incluidos www.bestbuy.com, www.build.com, www.costco.com, www.homedepot.com, www.therangehoodstore.com, www. overstock.com y www.wayfair.com.

Los equipos se vendieron en varios colores, incluidos negro mate, azul brillante, azul mate, DuraSnow, rojo brillante, rojo mate y blanco mate y múltiples acabados, como acero inoxidable, acero inoxidable negro y DuraSnow, un acabado de acero opaco.

Para solicitar el trabajo de reparación e información adicional, los consumidores pueden comunicarse con ZLINE por diferentes vías: llame sin cargo al 888-359-4482 de 8 am a 7 pm ET de lunes a viernes; envíe un correo electrónico a ZLINEKitchen@realtimeresults.net o contáctelos en línea en zlinekitchen.com/recalls o zlinekitchen.com e ingrese en Recalls.

También te puede interesar:

– CPSC anuncia retiro de bicicletas vendidas en Target por riesgo de accidente

– Clorox saca del mercado productos Pine-sol por contener bacterias dañinas

– Cada vez más lesiones y muertes por uso de scooters, bicicletas y patinetas eléctricas, según Oficina de Consumo de EE.UU.