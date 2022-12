Penélope Menchaca llora una partida física y dicen que ‘Hoy Día’ debería llamarse ‘Corona de Lágrimas’

La conductora Penélope Menchaca, al igual que Adamari López, quiso manifestar una de las cosas que más le llegó a causar dolor este 2022. Tras su llegada al programa ‘Hoy Día’ expresó todas las lágrimas que le generó el hecho de haberse quedado sin su nieto, debido a su partida física.

“Penélope recuerda los momentos más difíciles que atravesó, afrontando la enfermedad de su nieto, a la vez que apoyaba emocionalmente a su hija en este duelo emocional. El pequeño Carlo, nació con una grave problema en el corazón, y durante nueve meses el bebé atravesó periodos en los que se apreciaba mejoría”, escribieron en la cuenta.

A su vez, los comentarios sobre la publicación realizada en la cuenta principal del programa de televisión no se hicieron esperar, debido a que cientos de personas se tomaron el tiempo de manifestar lo que pensaban sobre lo que la conductora dijo delante de todos.

Hace algunas semanas fue el estreno de una nueva temporada luego de haber sacado a Quique Usales y de desperdir a Chiquibaby. Además, ahora hay tres nuevas presentadoras, al tiempo que la audiencia aún no deja de manifestar su rechazo por lo que han terminado viendo, pues aparentemente no se sentirían conforme.

“Qué lindo que sean tan reales y no finjan una vida perfecta y feliz sin problemas”, “Se supone que ella está drenando yn dolor que le dejó este año… y las compañeras están alrededor riéndose”, “Ese programa se debería llamar: corona de lágrimas”, “No, de verdad qué falta de humanidad y de seriedad”, “Esto no es normal”, “Todos los días es una lloradera”, “Con una piñata? Ese dolor solo uno lo lleva en el corazón”, “Si quieren sufrir no dejen de ver @hoydia @telemundo”, “Estas mujeres necesitan un psicólogo de emergencia”, “No sé de qué se ríen las que están en el programa”, “Una situación tan personal se debe tratar y llevar en la intimidad de su vida”, “Por qué juegan con el sufrimiento de los demás?”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Te puede interesar:

· Penélope Menchaca llorando revela el dolor más grande que vivió hace dos meses

· Quique Usales reveló que no extraña estar en ‘Hoy Día’ y ofrece detalles de su salida del programa

· Rashel Díaz habló de la transformación de ‘Hoy Día’ tras los más recientes despidos en Telemundo