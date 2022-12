Quique Usales reveló que no extraña estar en ‘Hoy Día’ y ofrece detalles de su salida del programa

El presentador de televisión Quique Usales fue uno de los que pertenecía al equipo de talentos del programa matutino ‘Hoy Día‘. Sin embargo, fue a mediados del mes de noviembre cuando muchos quedaron sorprendidos tras su salida luego de tanto tiempo y, sin aparente explicación.

Muchas reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento se toman el tiempo para poder interactuar con su seguidores de la red social de la camarita, mientras que ellos van contestando las consultas más recurrentes. Por ello, uno de los usuarios de la plataforma le preguntó si existía la posibilidad de extrañar el espacio anterior en el que se encontraba.

“NO. Es un horario muy fuerte, me levantaba cada día a las 3:15 y. a veces, antes“, fue la respuesta del argentino. Sin embargo, destacó que para él es completamente inevitable no sentir ese vacío luego de haber compartido durante tanto tiempo con Chiquibaby y Adamari López, y es que mencionó: “Extraño a mi compañeras, pero hablo con ellas a diario”.

Chiquibaby tampoco extraña madrugar para estar en ‘Hoy Día’

La presentadora mexicana Chiquibaby fue otra que salió del programa, a diferencia de Usales, ella no fue reubicada en otro de los proyectos que tiene el canal de televisión. A su vez, ella hasta la fecha ha asegurado que desconoce el motivo de su salida de Telemundo, aunque destacó que la parte que no extraña de trabajar en ‘Hoy Día’.

“Primero digamos lo que no extraño, obviamente la levantada temprano a nadie se la deseo. Porque nunca te acostumbras a levantante temprano, así que, sí estoy disfrutando un poco más, me ven un poco más descansadita”, dijo a People en Español hace algunos días.

La comadre de López explicó que haber salido de la parrilla de programación no estaba en sus planes, solamente fue una determinación que tomaron los ejecutivos y sentía que debía cerrar esa etapa de su vida.

“Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder y tengo que, más que entender por qué estoy fuera de Telemundo y del nuevo programa de la mañana, es aceptar, aceptar que mi ciclo terminó. Yo estoy bien, estoy tranquila, sí tengo un dolorcito en mi corazón, pero estoy tan, tan, tan agradecida con las muestras de cariño de la gente que con eso me voy a quedar”, expresó.

