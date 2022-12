Tres fotos con las que Karol G encendió las redes en 2022

Este año 2022 Karol G fue una de las artistas que más ‘me gustas’ recibió en las redes sociales. Y es que en cada ocasión que la cantante nacida en Medellín, Colombia, apareció en su cuenta de Instagram cautivó a miles y miles de sus seguidores, casi siempre desbordando toda su sensualidad.

La intérprete colombiana publicó muchas fotos, pero algunKarol G revela qué le gusta escuchar durante las fiestas navideñasas de ellas resaltaron por sobre las demás y aquí te las compartimos:

Una de las publicaciones de Karol G que encendió Instagram fue cuando apareció, en su cumpleaños, posando desnuda desde el mar. Con su larga melena en color azul la colombiana consiguió más de 11 millones de me gustas con estas sensuales fotos en las que lució tal como vino al mundo.

“Foticos mías en el mar, mi lugar favorito, tratando de ocultar un poco lo obvio, lo natural, lo perfecto, celebrando la vida, las bendiciones y la magia de poder cumplir sueños”, dijo en esa oportunidad.

Otra de esas imágenes con las que la colombiana generó cientos de suspiros fue cuando lució un diminuto bikini negro y poso de espaldas, dejando la retaguardia a la vista. En esa serie de fotografías también dejó ver su plano abdomen, al subirse un poco la tanga. En el texto escribió una frase de su tema ‘Provenza’, ese que ha sido muy popular en el 2022.

Con esto consiguió más de 8 millones de ‘me gustas’. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

La tercera imágen fue cuando apareció en la cama de un lujoso hotel, tapando parte de su cuerpo sin ropa con una sábana y dejando algunas curvas al descubierto. “Que rico que estuvieras aquí”, dijo la cantante colombiana de reggaetón. Con esta imagen ella consiguió más de 7,7 millones de me gustas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sigue leyendo: Karol G revela qué le gusta escuchar durante las fiestas navideñas

Karol G se mostró imitando a Bad Bunny y encendió las redes sociales