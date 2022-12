Karol G revela qué le gusta escuchar durante las fiestas navideñas

Karol G habló para Amazon Prime sobre la música que ella escucha durante las fiestas del mes de diciembre. La cantante colombiana contó que a ella le gustan las canciones de la infancia como ‘El burrito sabanero’.

Ella recuerda que hay un tema que se llama ‘limoncito con ron’ y que le gusta muchísimo. El ‘gitano groseron’ también le gusta, sin dejar de lado los villancicos y la cumbia colombiana nunca podría faltar en estas celebraciones navideñas tan típicas. La colombiana hizo una mención especial a ‘Los 50 de Joselito’, y todo esto lo contó con una gran sonrisa en su rostro.

Las fiestas navideñas llegan a Karol G tras un año en el que ella logró conseguir muchas cosas a nivel profesional y gran satisfacción personal. Este año uno de sus logros fue hacer una gira de conciertos por Estados Unidos. Fueron 33 shows en ese país y todos estuvieron completamente agotados.

En esa gira la colombiana tuvo la oportunidad de cantar en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York y pudo cumplir uno de sus más grande sueños, que era presentarse en este icónico lugar.

Al terminar la gira Karol G publicó un mensaje para todos sus fanáticos, en el que habló de todo lo que vivió mientras recorría Estados Unidos para llevar a ellos un espectáculo musical sin igual:

“Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar… Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”.

