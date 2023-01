Evelyn Beltrán le pregunta a Toni Costa si quiere un 2023 a su lado tras un mensaje compartido en Instagram

El bailarín Toni Costa tiene una relación amorosa con Evelyn Beltrán desde hace más de un año, y para comenzar este 2023 él tomó la determinación de dedicarle un mensaje lleno de muchos sentimientos hacia ella.

La expareja de Adamari López aprovechó el uso de las redes sociales para manifestarle lo agradecido que se sentía por todo lo que había vivido durante el 2022, así como también hizo énfasis en todos los malos tratos que Beltrán ha recibido por diversos internautas.

El padre de Alaïa Costa López destacó que su actual pareja no tiene la “culpa” de la ruptura amorosa que existió con la puertorriqueña, solamente la hacía responsable de haberlo enamorado.

“Gracias a mi amor, a mi compañera de vida, de viajes, de mudanzas, de lágrimas, de derrotas, de victorias, de aventuras, mi mejor amiga y pareja de locuras, me dejas ser yo y me enseñas a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, a amar, a respetar y a conectar, gracias por aguantar como una auténtica guerrera cada día a cualquier ataque, falta de respeto, indirecta o insulto de personas sin felicidad y carentes de amor propio, cuando tú no tienes la culpa de absolutamente nada y Dios lo sabe, sólo eres culpable de haberme enamorado cuando me sentía roto, solo, vacío y perdido, gracias”, escribió el instructor de zumba en Instagram.

La mexicana y reconocida influencer le respondió de una manera bastante cariñosa y, es que aprovechó la ocasión para destacar los tres meses donde no pudieron saber de ellos, debido a que Costa estuvo desconectado de la realidad mientras fue uno de los concursantes de ‘La Casa de los Famosos’ durante la segunda temporada.

“Amor de mi vida. Gracias por un 2022 increíble! Gracias por cada aventura, cada sorpresa, cada cosa tan especial que vivimos! También donde cruzamos la gran prueba de amor de no saber nada de nosotros por 91 días! Gracias por jamás soltarme, por cuidarme y protegerme de TODO el mundo. Gracias por ser el hombre de mis sueños y por llegar cuando menos te estaba buscando. Vamos por un 2023 juntitos, sí? TE AMO PARA SIEMPRE”, respondió la madre de Timothy.

