Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, asegura que le tienen “envidia” por sus deseos de superación

La mexicana Evelyn Beltrán ha dado a conocer mucho más su nombre luego de haber decidido tener una relación amorosa con el bailarín español, Toni Costa. Desde ese momento se ha visto envuelta en infinidades de comentarios negativos por supuestamente haber intervenido en la familia del instructor de zumba junto a Adamari López.

Sin embargo, la pareja para la fecha cuenta con más de un año de su unión sentimental y, aún así no han dejado de ser criticados, aunque han intentado hacerle caso omiso a todos aquellos que no los quieren ver juntos para poder seguir con sus vidas.

Este fin de semana se sintió en la obligación de enviarle un mensaje a todos aquellos que se han encargado de día tras día emitir comentarios negativos en su contra, que además los ve como algún tipo de resentimiento hacia su persona.

“Feliz domingo! Acuérdate que a veces la gente no te envidia por lo que tienes, sino por tu personalidad, espíritu, tu energía o tu esfuerzo de superarte“, fue el mensaje que acompañó el video que colgó en su cuenta personal de Instagram.

A su vez, los comentarios sobre la mencionada publicación no se hicieron esperar y, es que todo no fue negativo, debido a que muchos de sus seguidores le han manifestado su apoyo durante su relación con el padre de Alaïa Costa López, pues varios internautas han dicho que hacen buena pareja.

“A mí me gusta la pareja que hacen“, “En esta vida hay que ser felices porque no sabes si el día de mañana o incluso en media hora no sabemos si estaremos”, “Esa es la actitud, bendiciones. Te apoyo”, “Qué bella, amiga. Tienes un corazón radiante”, “Eres maravillosa“, “Mi corazón, sigue adelante. Eres una mujer fuerte y como te dije: ‘Eres dueña de tu propio destino'”, “Toni considero que debe hablar con su niña primero que nada“, “Eres muy joven, disfruta la vida”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Hace algunas semanas Beltrán también había tomado la determinación de enviar un mensaje a los medios de comunicación, al tiempo que detalló que no es una “rompe hogares”.

