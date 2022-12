Toni Costa defendió a su novia, Evelyn Beltrán, tras los señalamientos por besar en la boca a su hijo

La influencer Evelyn Beltrán desde que inició su relación amorosa con Toni Costa ha sido señalada en infinidades de oportunidades. Sin embargo, ella ha intentado que ese tipo de situaciones no le terminen afectando en lo que están construyendo.

Hace algunos días ella compartió un audiovisual donde sale acompañada de su hijo. Además, dejó un mensaje de Navidad que muchos le terminaron respondiendo. Sin embargo, se registró una particularidad porque ambos como muestra del amor que se tiene se terminaron besando y una internauta de la red social Instagram pareció no haberle gustado.

“Los niños no se besan en la boca“, fue uno de los comentarios de una usuaria. Sin embargo, lo que ella no se esperó es que Costa le fuese a decir: “Pues yo y millones de papás y mamás en el mundo lo hacen así que es como cada quien quiera hacerlo. Yo no voy a decirle a. ‘los niños si se besan en la boca’, jaja qué locura, felices fiestas!”.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar en la mencionada publicación, debido a que cientos de personas se tomaron el tiempo para desearle cosas bonitas y positivas a Beltrán, es decir, no todo fue negativo para ella tras algunos considerar que lo que hizo no fue lo correcto.

“Feliz Navidad para ustedes también. Te queremos mucho mi bella”, “Feliz Navidad Dios te bendiga a ti, a tu bebé”, “Bella con todo”, “Qué guapos, mamá e hijo, bendiciones”, “Qué lindo, Dios los bendiga”, “Felicidades”, “Hermoso tu príncipe, bendiciones”, “Qué hermosa te ves con ese peinado y ese pelo así recogido”, “Que bellos, me encantan”, “Tienes un hermoso hijo, felicidades”, “Timothy, qué bello principito”, “Muchas felicidades, estás más bella que nunca”, “Bello tu niño”, “Qué hermosos”, “Feliz Navidad, bendiciones”, “Bellos, feliz Navidad”, “Te deseo una hermosa Navidad, disfruta muchos de los tuyos y no dejes nunca de sonreír, mil bendiciones”, “Qué lindo Timothy, tan bello, dulce niño y que bien educado”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Te puede interesar:

· Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, asegura que le tienen “envidia” por sus deseos de superación

· Adamari López estaría melancólica tras el presunto compromiso entre Toni Costa y Evelyn Beltrán

· Toni Costa y Evelyn Beltrán aceptan que el camino ha sido “difícil” pero desean seguir construyéndolo unidos