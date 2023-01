20 heridos: auto Uber se estrelló contra restaurante en Nueva York tras ser chocado durante pelea de otros conductores

Una discusión en una gasolinera del Alto Manhattan provocó un choque de reacción en cadena que envió un automóvil a toda velocidad contra la vitrina de un restaurante, hiriendo a unos 20 comensales.

Según fuentes policiales, un vehículo Uber SUV Toyota Rav 4 se estrelló contra el establecimiento “Inwood Bar and Grill” anoche alrededor de las 9 p.m. El caos comenzó en una gasolinera Citgo en W. 204th St. y Broadway donde los ocupantes de un Mercedes blanco y un Audi blanco estaban peleando.

Un video analizado por Daily News captó cuando el Mercedes se detuvo en el estacionamiento y un pasajero salió para confrontar a los ocupantes del Audi. Pero el conductor de ese auto pisó el acelerador, salió del estacionamiento y golpeó a un conductor de Uber del Toyota Rav4 con una mujer en el asiento trasero.

NYC sports bar SUV crash leaves nearly 20 injured https://t.co/UDR7zYNGdk pic.twitter.com/8yRZNNv8KQ — New York Post (@nypost) January 3, 2023

“Vino muy rápido y me golpeó en el costado”, dijo el conductor de Uber, Sory Toure. “Perdí el control. Yo tenía la luz y él venía de la gasolinera. Cuando me golpeó, me subí a la acera”.

El auto fuera de control de Toure se estrelló contra las ventanas delanteras del concurrido establecimiento. Unas 20 personas que cenaban adentro resultaron heridas debido a vidrios rotos y escombros, reseñó New York Post.

“Me golpeó y se escapó”, dijo Toure. “Pensé que mi vida había terminado”. Dos niños, de 7 y 10 años, estaban entre los heridos. El mayor de ellos sufrió una fractura en la pierna, dijo la policía, que seguía investigando el accidente.

Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales en condición estable. Tanto el conductor del Mercedes como el del Audi se dieron a la fuga, según Toure.

Además de la violencia armada los accidentes de tránsito son otro gran reto para el alcalde Eric Adams. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, ciclistas y automovilistas, con una meta de cero muertes para 2024.

La ciudad de Nueva York ya había experimentado en abril un aumento del 35% en accidentes de tránsito, alertó NYPD. A finales de ese mes hubo una racha trágica a un promedio de una persona muerta por arrollamiento cada día.