Así puedes utilizar tu árbol de Navidad para cocinar

Estamos ya en la primera semana del año 2023, por lo cual ya en muchos hogares comienzan a desaparecer poco a poco los adornos navideños, incluido el árbol de Navidad, un elemento que siempre nos pone en aprietos respecto a qué podemos hacer con él o que otro uso podemos darle para que no termine yéndose a la basura.

En los últimos días, en internet ha circulado una tendencia respecto a la utilidad que puede tener el árbol de Navidad, nada más y nada menos que en la cocina.

Algunos chefs han estado hablando de los beneficios para la salud que se obtienen si agregas a tus guisos algunas ramas del árbol navideño, una vez que ya han cumplido con su función de embellecer los hogares durante la temporada festiva.

En entrevista para Daily Star, Julia Georgallis, panadera y autora del libro “How to Eat Your Christmas Tree”, explicó que el uso de las agujas del pino del árbol en la cocina no solo benefician al ambiente sino al organismo, ya que aportan grandes cantidades de vitamina C.

“Casi te puedes comer todo el árbol de Navidad, ya que puedes usarlo como un sustituto del romero u hojas de laurel para darle sabor a tus platillos”, indicó Georgallis.

