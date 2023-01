Cambios en Primer Impacto: Michelle Galván y Pamela Silva reaccionan

Michelle Galván y Pamela Silva reaccionan a los cambios de Primer Impacto con mucho entusiasmo. Según reveló la revista People en Español estos cambios constan de un moderno estudio que incluye un diseño de 360 grados, con espacios únicos para cada segmento del show.

A través de sus redes sociales el programa Primero Impacto compartió un video junto al que escribieron el siguiente mensaje: “Por casi tres décadas, hemos llegado al fondo de las historias más impactantes de EEUU y el mundo. Con la misma pasión y determinación, comenzamos una nueva etapa de #PrimerImpacto”.

Lo bueno que esta etapa mantiene bajo su conducción estelar a Pamela Silva y Michelle Galván, dos de las conductoras más queridas y consentidas de la cadena TelevisaUnivision.

Pamela Silva se ha manifestado también en su cuenta de Instagram en donde habla sobre la nueva etapa del programa noticioso y esto es lo que ha tenido para decir la periodista:

“Iniciamos el 2023 con el pie derecho, estrenando nuestro nuevo set y dando las gracias a nuestros seguidores por su apoyo incondicional. Y sabemos que esta relación tan especial que tenemos con todos ustedes es fruto de nuestro arduo trabajo”.

Continúa: “Cada día el equipo de @primerimpacto , que es una gran familia, se entrega por completo para brindar las mejores historias. Gracias por estar a nuestro lado por casi tres décadas y por acompañarnos en esta nueva era, de cara al futuro. Los esperamos hoy a las 5pm/4ctr por @univision“. View this post on Instagram A post shared by Pamela Silva (@pamelasilva)

Michelle Galván también ha reaccionado a los cambios de este 2023 y esto es lo que ha tenido que decir: “¡Seguimos aquí y más comprometidos que nunca! @primerimpacto. Los esperamos hoy con todo nuestro equipo de profesionales en una nueva etapa que marca un nuevo capítulo para nuestro programa y nuestra leal audiencia. Gracias por tanto cariño”.

