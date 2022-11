Rosalía confesó que le hace ilusión ser mamá, así se lo dijo a Borja Voces paras las cámaras de Primer Impacto

Borja Voces ha entrevistado a la cantante española Rosalía y al menos tres partes de esta conversación han sido ya expuestas en las redes sociales del periodista y se han podido ver a través, también, de Primer Impacto. En esta plática la cantante expone lo difícil que ha sido para ella mantenerse lejos de casa, mientras vive su sueño de ser artista y cantante.

Pero lo que más ha captado la atención del público de esta exitosa intérprete es la fuerte ilusión que ésta admite tener por convertirse en madre. Y aunque lo desee de verdad y fervor sabe que es algo que debe esperar porque en la actualidad lleva una ajetreada vida entre giras y conciertos.

Rosalía cree en el matrimonio y asegura que esto es por el ejemplo que siempre ha tenido en su hogar. Pero en esta entrevista se dejó ver vulnerable y enamorada de su pareja Rauw Alejandro, el cantante puertorriqueño, una de sus personas de mayor confianza y a quien coloca al mismo nivel de su mamá y su hermana en este tema.

A Borja Voces Rosalía le dijo: “Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, por ahora quisiera enfocarme en mi carrera musical y en mis conciertos y mi tour, pero sí te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría”. View this post on Instagram A post shared by Borja Voces (@borjavoces)

