ICE y los arrestos de inmigrantes ante bloqueo de guía de deportaciones

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó el arresto de 46,396 personas con récord criminal, pero el mayor número de sus 146,750 detenciones administrativas de inmigrantes en el año fiscal 2022 no son personas con antecedentes penales.

Actualmente, los agentes no tienen que seguir las políticas de prioridades de deportación del presidente Joe Biden, debido a que la Corte Suprema deberá tomar una decisión al respecto.

ICE informó que su división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, en inglés) mantiene separados los expedientes de indocumentados sin orden final de deportación y quienes ya tienen una orden y que podría perseguir en cualquier momento.

“ERO manejó los expedientes de detenidos y no detenidos desde el registro inicial hasta la disposición final del caso, incluida la deportación, si corresponde”, indicó la agencia. “Aunque la mayoría de los no ciudadanos, más de 4.7 millones, están en el expediente de no detenidos de ICE, la agencia también administró operaciones de detención”.

Poco más de tres millones de personas no tienen orden final de deportación, pero la agencia monitorea a más de 1.2 millones con órdenes finales para ser detenidos y deportados.

En tanto, ICE mantiene diversas acciones contra inmigrantes, como el aumento del programa sobre alternativas a la detención (ATD, en inglés) que registró un alza a 321,000 personas. Cuando inició la Administración Biden había unas 80,000 personas bajo este plan de acción.

Los inmigrantes procesados bajo esa modalidad son monitoreadas con un grillete con GPS o con un teléfono celular con la aplicación SMARTLink.

Esto obliga a los no ciudadanos seguir un estricto protocolo de respuesta de a ICE sobre su ubicación, así como atender llamadas telefónicas en cualquier momento tras haber permitido la recolección de toda su información personal y biométrica.

Cabe recordar que entre agosto y noviembre pasados, la agencia informó sobre al menos dos grandes redadas para la detención de personas con récord criminal, pero los informes también reportan a gente arrestada por reingreso a EE.UU. tras haber sido deportada.

La Corte Suprema deberá decidir si aprueba las prioridades de deportación del presidente Joe Biden, pero organizaciones como Make the Road New York sugieren a los inmigrantes mantenerse en alerta.

Los expertos sugieren a los inmigrantes al menos tres acciones básicas:

– Siempre portar el número de teléfono de un abogado o alguien que pueda ayudarles.

– Tener un plan familiar sobre qué hacer en caso de detención.

– Ahorrar para un posible pago de una fianza.