Eugenio Derbez sobre Bad Bunny: “La gente es quien da el poder y también es quien lo quita”

Muchos famosos aseguran que es importante respetar al público. Señalan muchos que la actitud de Bad Bunny es reprochable, ya que mediante el video expuesto se puede ver que la situaciones no era del todo amenazante, la joven no estaba agrediéndolo de ningún modo cuando éste decidió lanzar el celular de éste por los aires.

El famoso actor y productor de cine tuvo un encuentro con la prensa en donde fue cuestionado sobre los hechos y estas fueron las palabras recogidas por Mezcalent: “La gente es quien da el poder y también es quien lo quita”.

“Yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado y nunca les he respondido con algo así. Yo creo que lo que hizo está tremendamente mal. Además no era un momento en el que tú dijeras que lo estaban empujando. Venía una muchacha junto a él y ya, no creo que fuera para tanto”.

El portal de Mezcalent ha reportado además que en horas recientes se han comenzado a viralizar nuevos videos del cantante lanzando otros teléfonos. Estos hechos lo están afectando ahora a nivel laboral, ya que según dicho medio sus temas musicales han sufrido bajas de reproducciones en redes sociales.

Dicen que se arrepintió

Medios como El Gordo y la Flaca han compartido un video en el que exponen que Bad Bunny borró el mensaje que compartió hace algunos días en donde excusaba su reacción y afirmaba que este tipo de hechos volverían a repetirse si sus fans se acercaban a él de la misma manera.

Obviamente tanto admiradores como detractores se encargaron de hacerle ver su error y saturaron así su cuenta de Instagram con ataques constantes, algunos subidos de todo, otros buscando llevarlo a tomar conciencia sobre sus acciones.

Resta decir que el año 2022 fue de gran éxito para este exponente de la música urbana, pero el 2023 parece no estar teniendo misericordia de él. Algunos creen que la era de Bad Bunny, que apenas comenzaba, está a punto de tocar su nota final.

Aquí les compartimos el video publicado por El Gordo y la Flaca:

