LOL regresa a Prime Video con su quinta temporada y Eugenio Derbez dice no descartar algún día entrar y participar

“¡Que pasen los LOLStars!”, así sin más empieza la quinta temporada de LOL, que para esta edición trae a sus mejores perdedores en busca de la revancha. Todos los integrantes de esta quita vuelta experimentaron en carne propia: el dolor, la burla y la humillación, razones más que suficientes para no volver. Pero qué va, ellos vuelven por más, comprometidos con vencerse a si mismos, y gracias a a esto, nosotros, el público, podremos disfrutar de lo mejor de “LOLStars”.

Como era de esperarse y como tenía que ser, Eugenio Derbez vuelve a LOL para: dirigir al grupo de temerarios comediantes en su camino a la locura, encerrándolos en una casa por seis horas con la única regla de no reírse.

Por esta razón conversé con con él, a quien vi muy sonriente, probablemente porque estaba feliz de volver al trabajo, y digo esto porque la primera vez que lo entrevisté fue durante la pandemia, ese día reflexionábamos sobre el trabajador incansable que es. Ahora, por LOL, nos volvimos a reencontrar y me alegra decir que el creador de “La Familia Peluche” está regreso.

Con Eugenio retomamos la interesante premisa de la quinta temporada de LOL, que trae a sus mejores perdedores, concordamos sobre cómo la comedia transforma las emociones más duras y difíciles, en este caso la derrota, para darle la vuelta y plantearla como una oportunidad de vencerla y sino por lo menos te diviertes en el intento.

“La comedia nace de la tragedia”, nos dice Derbez, quien tiene claro todo lo que sus participantes deben hacer para salir victoriosos: “La mejor manera de ganar en LOL es divirtiéndose, atacando y no defendiéndose”.

Que Derbez sea parte de este proyecto no es sorpresivo, ya que desde siempre se ha caracterizado por darle la mano a sus colegas, por compartir su éxito y por qué no, de acompañar a muchos en el ascenso a la gloria. “Siempre he sentido que para mi es una responsabilidad como cabeza del proyecto y como comediante encontrar nuevas voces, talentos. Siempre he querido que LOL sea un semillero de comediantes, ya que de repente no todos tienen el espacio para darse a conocer“.

“Para mi una de las cosas que más me gustan de LOL es descubrir nuevos talentos y darles la oportunidad de tener un escenario para mostrarse”, agregó.

Lo bueno de esta temporada, según Derbez

Para él, el simple hecho de que los integrantes de la quinta temporada sean los mejores y más grandes perdedores de las ediciones pasadas hacen que este show tenga como gran vencedor al público en si, ya que podrán divertirse mucho más, porque éstos no han llegado hoy buscando la victoria.

“Lo bueno de esta temporada es porque no llegaron con ganas de ganar sino de divertirse, porque ya entendieron que lo más importante es ganarse al público”.

“Creo que esta temporada es la más divertida de todas”, aseveró tajante luego de reflexionar lo anterior.

Le pregunté: “¡Te atreverías a entrar a LOL!”, esto me respondió

Desde que entendí la premisa de LOL deseé que en al menos una temporada pudiéramos contar con la presencia de Eugenio Derbez como participante y que junto a él también entrarán sus grandes amigos: Omar Chaparro, Adal Ramones y Adrián Uribe. Por esta razón me atreví a preguntarle: “¡Te atreverías a entrar a LOL!”, su respuesta me encantó, por la honestidad que hay detrás.

“Buena pregunta”, me dijo después de una sonora carcajada. Luego agregó: “no sé”. “Por un lado se me antoja mucho y siento que lo podría hacer muy bien, porque después de ver, durante cinco temporadas, cómo funciona, de qué se ríen y de qué no… de verlo desde afuera, siento que tengo las armas para entrar y ganar”.

“Pero otro lado, dicen que ‘los toros se ven bien desde la barrera’, ¿no? Tal vez adentro todas mis teorías se derrumban y resulta que no voy a saber qué hacer. Porque eso es lo que pasa… no sabes qué inventar para hacer reír al otro”, agregó.

El productor admite que siente mucha curiosidad por vivir este experimento y siente que tiene las armas para saber cómo atacar, pero también asegura que él es de risa fácil, “y eso pues es posible que me haga perder”.

¿Qué tal sería entrar junto a Omar Chaparro, Adal Ramones y Adrián Uribe?

Después de descubrir que a Eugenio también le gustaría poder participar en el programa, más allá de ser sólo el conductor, tuve la oportunidad de preguntarle qué pasaría entonces si entraran junto a él Omar Chaparro, Adal Ramones y Adrián Uribe, y es que además de que todos se conocen muy bien, son amigos.

Después de reírse con mi pregunta, de nuevo, me pudo admitir que lo han pensado, eso de entrar al LOL junto a sus amigos.

Yo, por otra parte, debo admitir que me gustó verlo reírse en nuestra entrevista, y es que al final sentí que más que haciendo mi trabajo, yo estaba, más que todo, poniéndome al corriente con alguien que llevo mucho tiempo sin ver y que por fin me reunía de nuevo con aquél al que por todo el trabajo que ha hecho hemos llegado a querer, respetar y admirar.

Ese día hablaba con aquél que tantas risas, carcajadas y hasta lágrimas llevó a mi hogar y al de muchos en el mundo entero. Ese día hablaba con el Eugenio que todos queríamos ver, después de preocuparnos tanto por su salud, luego del reciente accidente que vivió, y por el que tanto rezamos para que se recuperara. Fue bonito verlo sano, saludable y sonriente.

Siguiendo con su respuesta: “Lo hemos pensado y lo hemos planeado, en una de esas les damos una sorpresa”. “Sería muy padre tener un combinado de la vieja guardia, gente como la que acabas de mencionar, sería increíble hacer una temporada con todos ellos”.

La quinta temporada de “LOL: Last One Laughing” que se podrá disfrutar en Prime Video a partir del 16 de diciembre. ¡No te la pierdas!

