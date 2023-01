“Chivas sigue siendo el mejor de México”: Fernándo Beltrán enciende el arranque del Clausura 2023 de la Liga MX

Ya está por arrancar el torneo Clausura 2023 de la Liga MX y varios jugadores empiezan a asegurar que sus respectivas instituciones deportivas son las mejores para alzar el título de campeón; el último en hablar de este hecho fue la estrella de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Fernando Beltrán.

El centrocampista de 24 años sostuvo que a pesar de que su equipo no ha logrado conquistar un título de campeón en los últimos años se siguen manteniendo como el mejor club de todo el país por su historia, organización, fanaticada y estilo de juego.

En entrevista para el diario mexicano TUDN, Beltrán consideró que ha sido complicado que Chivas se ubique en los primeros lugares de la tabla de clasificación, pero que esta faceta cambiará próximamente tras el cambio del director deportivo y la incorporación de nuevos jugadores para el presente torneo.

“Chivas sigue siendo el mejor de México, no me gusta hablar porque no he sido campeón tampoco, pero el campeonato aquí vale más que en cualquier equipo, sé lo que es sufrir aquí para poder llegar, vas con todo en contra. Cuando subí acá, comencé a ver lo difícil que es el reto de poner a Chivas en lo más alto”, expresó.

Durante la entrevista también habló sobre el creciente deseo de Alexis Vega en poder emigrar al fútbol de Europa. Sin embargo, aseguró que él mismo le pidió que se mantuviera en México para poder conquistar finalmente las metas fijadas por Chivas de Guadalajara desde hace varios años y así poder darle a la afición la alegría que tanto desean.

“Se ha armado un buen equipo, no de ahorita sino de tiempo atrás, donde han traído buenos jugadores en posiciones que hemos necesitado. Alexis regresó del Mundial y cómo jugó, las ganas que tenía de cumplir su sueño de irse a Europa y todo, yo sí he hablado mucho con él y le he pedido que lo necesitamos aquí”, destacó.

Chivas de Guadalajara hará su debut en el torneo Clausura 2023 el próximo sábado ante los Rayados de Monterrey, en un partido que representa un verdadero reto para el Rebaño Sagrado debido a que “La Pandilla” se ubica como uno de los favoritos para quedar campeón.

