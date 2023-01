¿Víctima de las críticas? Yuli Gurriel cuenta todo lo que sufrió por ser el ‘Príncipe del Béisbol’ en Cuba

El beisbolista cubano Yuliesky Gurriel se ha desempeñado como uno de los mayores exponentes de su país en las Grandes Ligas por su capacidad de juego y potencia con el madero, algo que le valió incluso ganarse dos anillos de Serie Mundial con los Astros de Houston en las temporadas 2017 y 2022. Sin embargo, no todo es color rosa para el isleño, quien ha sufrido mucho a lo largo de su carrera.

A pesar de su excelente rendimiento en los diamantes, Gurriel detalló en una entrevista que a lo largo de los años ha sido fuertemente criticado por ser el “Príncipe del Béisbol” en Cuba, un hecho que le ha generado muchos problemas en sus visitas a la isla e incluso en los propios Estados Unidos.

Estas declaraciones las realizó la ex figura de los Astros de Houston en conversación con los periodistas Modesto Agüero y Henry Morales para el canal de YouTube “Familia Cubana”; en esta plática el pelotero destapó todos los capítulos buenos y oscuros de su carrera.

Las Críticas , los Haters, Beijing 2008. Sobre esto conversó también Yuli Gurriel 🇨🇺 en su entrevista en Backstage Deportivo.#MLB #Astros #Cuba #YuliGurriel pic.twitter.com/i4rRX2ZjCp — Henry Morales Márquez (@henrysoyyo95) December 14, 2022

Entre las críticas que ha recibido por parte de los aficionados tiene como principal punto el de ser hijo de Lourdes Gurriel, además de haber sido el último out de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En aquella cita deportiva Cuba terminó siendo derrotada y perdiendo las aspiraciones a la medalla de oro.

“Fue bien difícil, principalmente al principio. Yo no entendía ese asedio y ataque que yo tenía siempre. Primero quise pensar que era por mi papá. Hablaba con mi papá, le decía que no entendía por qué me gritaban tanto si yo me sentía cada vez superándome más (…) Una frase bien verdadera fue la que mi papá me dijo una vez ‘preocúpate cuando no hablen de ti, si hablan d ti es porque estás haciendo las cosas bien”, dijo el grandeliga.

En la entrevista también destacó que logró superar estas críticas y enfocarse en su carrera deportiva, logrando grandes hazañas en Las Mayores y consagrándose como uno de los mejores cubanos en la liga.

Actualmente Gurriel se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo con el que pueda jugar en la MLB, luego de convertirse en agente libre tras culminar la temporada 2022.

